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高山垃圾數量居高不下是這兩樣 雪霸處：能背上山就要有責任背下山

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導
雪霸國家公園雪東線去年8月親子淨山活動，清出各式垃圾。圖／台北市出去玩戶外生活分享協會提供
雪霸國家公園雪東線去年8月親子淨山活動，清出各式垃圾。圖／台北市出去玩戶外生活分享協會提供

雪霸國家公園雪東線、四秀線，去年都清出1公噸以上的垃圾，其中塑膠袋衛生紙數量居高不下，「無痕山林」破功，雪霸公園管理處呼籲響應「能夠背上山的，就該有責任將其背下山」，降低衝擊高山生態。

高山地區氣候乾冷，缺乏充足的微生物，山區垃圾難以分解，雪霸處發現園區登山步道、休息點或周邊環境，仍會看見人為遺棄的垃圾，去年園區雪東線七卡、三六九山莊，及四秀線桃山、新達山屋，分別清出山1704公斤、1100公斤垃圾下山。

雪霸處指出，常見垃圾有塑膠袋、衛生紙、果皮、口罩、包裝紙、茶葉或咖啡渣、殘存調味料，或飲料等人為產物，還有影響衛生的人體排泄物，甚至在禁菸園區不應出現的菸蒂，容易造成野生動物翻找誤食，汙染山區土壤及水源。

其中，一般食物及登山物品大多是用塑膠袋包裝，一但丟棄，除非被撿拾出來，否則就會很長時間都存在原地，據台北市出去玩戶外生活分享協會表示，七卡山莊周邊經過多年清理，還是會三不五時清出過往陳年塑膠袋玻璃瓶等老垃圾。

衛生紙的數量也是高居不下，一般民眾以為衛生紙及排遺可以分解，但是如果不下雨，衛生紙和排遺可以留存很久，因此野外上廁所就直接丟棄，這部分還需要民眾協助把排遺及衛生紙帶下山。另外，山屋也常常會有山友留下吃不完的食物、不想帶走的拖鞋等等物品，也成為垃圾大宗。

雪霸處今年清明連假期間，邀請山友響應垃圾帶下山活動，凡是具入園資格，且於4月4日至7日期間，在雪山登山口下山的隊伍，離園當天背負垃圾下山，經登山口服勤志工察看，即可每人兌換1頂摺疊扇，每天限定100份，一起努力讓台灣山林環境越來越好。

雪霸國家公園衛生紙垃圾，數量也居高不下。圖／台北市出去玩戶外生活分享協會提供
雪霸國家公園衛生紙垃圾，數量也居高不下。圖／台北市出去玩戶外生活分享協會提供
雪霸國家公園黑森林禁菸，卻可以發現不少菸蒂。圖／雪霸保育志工鄭僥龍提供
雪霸國家公園黑森林禁菸，卻可以發現不少菸蒂。圖／雪霸保育志工鄭僥龍提供
雪霸國家公園去年11月三六九臨時營地、雪東淨山，清出各式垃圾。圖／台北市出去玩戶外生活分享協會提供
雪霸國家公園去年11月三六九臨時營地、雪東淨山，清出各式垃圾。圖／台北市出去玩戶外生活分享協會提供

塑膠袋 山友 衛生紙

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