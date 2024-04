長榮航空攜手金馬獎配樂大師何國杰 推全新登機降落音樂

長榮航空表示,持續給旅客舒心服務,特別與金馬獎國際配樂大師何國杰老師再攜手合作,以其獨特創作風格,融合創新與傳統,全新編曲及創作登機及降落音樂,分別於4月、7月上線。

長榮航空指出,何國杰知名作品包括《賽德克巴萊》、《看見台灣》等;此次新版登機音樂,除了改編目前長榮航空登機時受到旅客喜愛的經典曲目《Love is the answer》外,並加入兩首全新創作樂曲《By your side》與《Agape》,透過鋼琴、吉他、打擊樂器及弦樂器共奏,融合抒情、古典及輕爵士等多種曲風,何國杰也親自指揮樂團及演奏鋼琴。

長榮航空表示,為延續長榮航空機上播放台灣民謠特色,此次新版降落音樂,何國杰也挑選深受旅客喜愛6首膾炙人口的台灣民謠《望春風》、《六月茉莉》、《四季紅》、《雨夜花》、《月夜愁》、《滿面春風》重新編曲,賦予懷舊經典的新生命。

長榮航空表示,為忠實傳達台灣民謠的底蘊,此次重新編曲的降落音樂,也特別邀請對台灣民謠推廣不遺餘力的長榮交響樂團擔綱演出,此次該樂團共有26位樂手參與錄音,包括小提琴、中提琴、大提琴、中音長笛、雙簧管、低音管等,期能將台灣的音樂推上國際舞台。