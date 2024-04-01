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長榮航空攜手金馬獎配樂大師何國杰 推全新登機降落音樂

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
此次重新編曲的長榮航空降落音樂，邀請對台灣民謠推廣不遺餘力的長榮交響樂團擔綱演出，共有26位樂手參與錄音。圖／長榮航空提供
此次重新編曲的長榮航空降落音樂，邀請對台灣民謠推廣不遺餘力的長榮交響樂團擔綱演出，共有26位樂手參與錄音。圖／長榮航空提供

長榮航空表示，持續給旅客舒心服務，特別與金馬獎國際配樂大師何國杰老師再攜手合作，以其獨特創作風格，融合創新與傳統，全新編曲及創作登機及降落音樂，分別於4月、7月上線。

長榮航空指出，何國杰知名作品包括《賽德克巴萊》、《看見台灣》等；此次新版登機音樂，除了改編目前長榮航空登機時受到旅客喜愛的經典曲目《Love is the answer》外，並加入兩首全新創作樂曲《By your side》與《Agape》，透過鋼琴、吉他、打擊樂器及弦樂器共奏，融合抒情、古典及輕爵士等多種曲風，何國杰也親自指揮樂團及演奏鋼琴。

長榮航空表示，為延續長榮航空機上播放台灣民謠特色，此次新版降落音樂，何國杰也挑選深受旅客喜愛6首膾炙人口的台灣民謠《望春風》、《六月茉莉》、《四季紅》、《雨夜花》、《月夜愁》、《滿面春風》重新編曲，賦予懷舊經典的新生命。

長榮航空表示，為忠實傳達台灣民謠的底蘊，此次重新編曲的降落音樂，也特別邀請對台灣民謠推廣不遺餘力的長榮交響樂團擔綱演出，此次該樂團共有26位樂手參與錄音，包括小提琴、中提琴、大提琴、中音長笛、雙簧管、低音管等，期能將台灣的音樂推上國際舞台。

交響樂團 長榮 音樂

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