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國土法上路恐再延 環團憂心全台8萬公頃農地流失

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環團呼籲中央、地方政府應讓國土計畫如期上路，認為一再延期只是逃避以國土計畫重建國土秩序的核心目標。圖／地球公民基金會提供
環團呼籲中央、地方政府應讓國土計畫如期上路，認為一再延期只是逃避以國土計畫重建國土秩序的核心目標。圖／地球公民基金會提供

國土計畫法4年前才修法延後施行，原訂明年4月30日上路，但藍綠立委近來提案修法盼再延2年。地球公民基金會與11個環保團體今發布聯合聲明，憂心國土計畫恐胎死腹中，影響最嚴重的是農業發展區劃設，全台可能有8萬公頃農地流失，盼行政院解決各縣財政收支不均問題、內政部也應加快公告國土計畫相關子法。

國土計畫法原訂2022年實施，但因地方政府準備不及，立法院2020年三讀通過，上路時程延後至2025年4月30日。依法定時程，明年正式實施前1年，地方政府必須將各地「土地功能分區圖」報內政部，但目前僅花蓮縣、連江縣和金門縣提報，嚴重影響上路時程。

環團今發布聯合聲明並提出3大訴求，包含行政院應針對各直轄市及縣市財政收支不均問題提出解方，重新調整統籌分配款，同時也應整合擁有農地及農民身分所有的補貼及支持方案。

第二，內政部國土署應加快腳步公告「國土計畫土地使用管制規則」、「國土計畫使用許可程序辦法」、「使用許可審議規則」等子法，以及「部門空間發展策略」的協調整合執行機制，甚至即刻推動通盤檢討，針對第1版國土計畫的缺失，啟動滾動式修正過程。

第三，縣市政府應檢討其短視近利的利益考量，積極推動國土計畫的空間治理，對於社會上各種錯誤國土資訊向民眾傳達、宣導正確資訊；另國土署也應負擔更多公眾溝通、宣導工作。

聲明表示，國土計畫的實施是重新建構國土秩序的開始。最大的指標是「國土功能分區」通過之後，只有在全國每10年，縣市每5年定期通盤檢討時，才能變更功能分區分類。

聲明表示，各縣市政府無法如期完成的理由包含各目的事業主管機關產製圖資未即時更新、精準度不足；民眾對於功能分區劃設結果、未來管制有所不滿。

聲明指出，國土計畫法延後影響最嚴重的是農業發展區的劃設困境。如各縣市應負擔的宜維護農地，取巧地被劃到了山坡地上，又進一步地忽視國土保育保安的問題；又或是大幅將都市計畫農業區劃入都市發展儲備用地的「城鄉發展地區第一類」，而非為都市地區內優良農地的「農業發展地區第五類」，若加計未來發展地區，全台累計仍有接近8萬公頃的農地流失。

環團表示，面對現階段的國土計畫上路困境，認為是在執行過程，多數地方政府採取消極抵制的態度，而行政院未能積極協調處理重大課題與部會矛盾，一再延期只是逃避以國土計畫重建國土秩序的核心目標，令人擔憂「國土計畫」極有可能胎死腹中，讓真正的落實遙遙無期，呼籲中央、地方政府應積極處理重大課題，提出解方，讓國土計畫如期上路。

環團呼籲中央、地方政府應讓國土計畫如期上路，認為一再延期只是逃避以國土計畫重建國土秩序的核心目標。圖／地球公民基金會提供
環團呼籲中央、地方政府應讓國土計畫如期上路，認為一再延期只是逃避以國土計畫重建國土秩序的核心目標。圖／地球公民基金會提供

內政部 行政院 農地

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