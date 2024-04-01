國土計畫衝擊原民土地 原民會主委：明年上路前公布使用規則

國土計畫法預計明年上路，原民部落居民憂心原住民非都市土地使用分區無法變更，對原鄉土地與產業造成衝擊太大，原民會則草擬「原住民族土地使用規則」因應，目前正在巡迴全台舉行分區座談蒐集原民意見。原民會主委夷將‧拔路兒今赴立院專案報告，多位立委詢問此一議題，夷將‧拔路兒表示，「原住民族土地使用規則」一定會在國土計畫上路前公布。

立委伍麗華指出，許多原民擔心未來國土法上路後土地使用規則變更，原本經營的小型露營場、小吃店與零售店都不能再經營；也擔憂未來不能再拿到禁伐補償費用。她希望原民會用更淺白的方式盤點國土法上路前後的差異，讓原民更清楚國土計畫跟原住民土地使用規則的影響。

伍麗華也表示，國土法若明年四月如期上路，原民就要再去跟縣市政府申請合法使用權。但原民土地中有不少畫給國防使用，會有限建限高等問題，屆時申請蓋房子恐遭縣市政府拒絕。她擔心族人對自身權益不夠了解，希望原民會在新法上路前盤點這些可能遺漏的部分、掌握族人可能遇到的困境。

立委盧縣一質詢時表示，原鄉土地上，未辦保存登記的建物，國土法上路後如何取得建照、使用執照？原民會表示，必須補辦建照，一戶需要六萬元。過去用專案處理，目前會研議適當財源。

盧縣一表示，這些未辦保存登記的建物申請住宅使用時，希望不會有截止申請的「落日條款」。原民會表示，會朝此一方向努力。內政委員會召委高金素梅表示，對於建照申請的手續，內政委員會還會再召開會議協調。