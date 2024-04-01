吃「小綠人」紅麴產品竟洗腎 衛福部允專案處理

日本小林製藥紅麴保健食品食安風暴襲至台灣，截至昨有6人服用該公司原料製成產品，出現非預期反應，其中3人腎病變，相關原料製成的產品，累計226筆產品下架紀錄，今有立委要求應專案處理，衛福部長薛瑞元允諾，不過案件還在釐清中，將累積個案再進一步處理。

薛瑞元今天赴立法院社福及衛環衛環委員會，針對「蘇丹紅、小林製藥紅麴原料以及寶林茶室食物中毒案等重大食安事件之檢討與策進作為」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委王育敏說，有民眾購買有「小綠人標章」認證的紅麴產品，卻吃到要洗腎，在現行個案認證與規格標章審查，個案認證的9家業者，就包含本次產生不良反應的，目前認證採個案認證與規格標章審查，個案有9家這次有一家，食藥署長吳秀梅說，確實有雙軌制度，如紅麴跟魚油等產品，如果符合之前通過的品項，就可以審定，但業者一樣要做規格要求。

在賠償機制方面，王育敏質疑，目前的說法是，統一跟小林製藥求償，但進口原料在台灣生產製造，難道台灣廠商都不用負責？如果都要等日方回應也不合理，薛瑞元說，消保法有連帶賠償責任。

行政院消保處長鍾瑞蘭說，製造商、輸入商、經銷商要負同樣責任，消費者可從企業經營者、消保團體、地方消保官等管道申訴，如果申訴不行就由消保官，或20人以上進行團體訴訟。

王育敏要求，應透過專案協助受害者，認為不只6例通報，也不只18件申訴，要求政府專案受理陳情，並協助處理法律訴訟責任，薛瑞元說，案件案件還在釐清中，先累積再進一步處理。