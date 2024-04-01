清明連假避祭祖及觀光車潮 6大壅塞路段時段出爐

周四起迎接清明連假，交通部公路局表示，掃墓祭祖車潮集中於4日上午，觀光旅遊車潮於4日至6日湧現，返回工作地車潮預估從6日下午至7日開始陸續出現，估有六大主要城際道路易壅塞路段及時段。

公路局今天表示，預估本次清明連假主要旅次以掃墓祭祖、觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，建議民眾可提前掃墓祭祖及蒐集路況資訊再出門，避開尖峰時段及路段。

公路局建議，避開主要城際道路易壅塞路段及時段，包括台9線蘇花路廊，南下4日2至22時；北上6日9至24時及7日0至3時、10至19時；台9線南迴公路，屏東往台東方向4日11至14時；台東往屏東方向6日15至20時；台1線水底寮至楓港路段，南下4日11至15時；北上4月6日15至21時。

此外，台61線鳳鼻至香山路段，南下4至5日7至14時；北上6日15至21時；台61線竹南路段，南下4日10至16時；北上6日19至20時及7日14至20時；台61線中彰大橋改建路段，南下4日至6日9至20時；北上5至7日14至20時。

公路局提醒用路人，台61線中彰大橋路段因改建施工所需，調整為雙向各1車道通行，預估連假期間每日皆有壅塞情形，該局已規劃相關疏導措施及替代道路，建議用路人依沿線CMS宣導內容及改道標誌行駛，避免塞於車陣中。

至於銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線臺中快官~成功路段及大里二~霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統及台88線鳳山至五甲路段等，及重要觀光風景區鄰近路段包括：台2線福隆及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台9甲線新店~烏來路段、台9線礁溪路段、台21線日月潭周邊路段、台3線古坑~梅山路段、台26線楓港~墾丁路段，估連續假期有車多壅塞情形。

公路局表示，鼓勵民眾搭乘公共運輸，推出多項公共運輸優惠措施供民眾選擇，搭乘88條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠，且凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運10小時內轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。

另外，針對前往東部區域民眾推出專案優惠，持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元優惠；以及花東地區「在地有腳」租賃優惠（租車優惠及回程最高折抵客運票價200元）等優惠措施，以上兩項專案優惠無法重複抵退，民眾可擇優適用。

公路局表示，另積極協調各客運業者調整運能，總計清明連假提供3.4萬班次及118萬座位數，各業者陸續於3月18日起開始販售預售票，截至3月26日清明連假國道客運總計已售出約4.5萬張預售票，佔可售張數18.24%，其中西部約4萬張，佔21.56%；東部4784張，佔7.9%，尚餘許多座位歡迎民眾多加利用，將依據銷售狀況請業者機動調整班次。

公路局表示，相關疏運資訊可至公路局網站查詢，或下載「幸福公路」App查詢省道即時路況、國道替代道路導引、交管措施等資訊。