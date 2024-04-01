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南市新增1登革熱境外病例 4月1日起查獲陽性孳生源即開罰

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市新增1登革熱境外移入病例，加強社區疫情調查及孳清。圖／南市衛生局提供
台南市新增1登革熱境外移入病例，加強社區疫情調查及孳清。圖／南市衛生局提供

台南市昨（31日)新增1例登革熱境外移入病例，為今年第4例。登革熱防治中心表示，已在第一時間完成社區疫情調查、家戶壓罐噴藥，地毯式清除活動地的孳生源，以及對接觸者採檢等緊急防治工作。另，今天4月1日起，若查獲陽性孳生源，一律依傳染病防治法處3千至1萬5千元罰鍰，無改善期。

南市衛生局指出，此案為3月20日自巴西入境的50多歲女性，入境時尚未發病，於3月27日出現發燒、頭痛、下痢等症狀，3月28日至新營區診所就醫，因未主動告知旅遊史，醫師也沒詢問，經流感快篩陰性，未加做登革熱N S 1快篩；因症狀持續，3月31日至柳營區醫院求治，經醫師詢問旅遊史(TOCC)，快篩檢驗為陽性後立即通報，31日經南市衛生局檢驗中心檢驗結果為PCR陽性，基因型第一型，確診為南市第4例境外移入病例，現住院治療中。

該民眾病毒血症可傳染期(3月26日至4月1日)曾於新營區忠政里、新營區家樂福、新營區大公街黃昏市場活動，因民眾病毒血症可傳染期皆於社區活動，為防止病毒於社區擴散，防治中心提高防治強度，於3月31日上午接獲通報後，即針對住家及活動地孳生源清除及放置噴霧罐供噴藥。

登革熱防治中心請新營區忠政里民眾提高警覺，於4月27日前發現有登革熱疑似症狀時，請盡速至醫院診所或衛生所做登革熱NS1快篩，籲請民眾務必配合登革熱防治工作，避免疫情於社區流行蔓延。

快篩 登革熱 衛生局

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