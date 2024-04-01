清明掃墓有禁忌！4生肖小心犯煞 3類人千萬別去

清明節將屆，掃墓祭祖是一大要事，民俗專家廖大乙提醒，掃墓跟參加喪禮一樣，陰陽兩隔，應守禁忌；若清明前無法掃墓，可虔敬告知祖先，端午節前完成。肖龍、狗、牛、羊4者時運低，小心犯煞，孕婦、病人、逾八旬長者別去掃墓為宜。

廖大乙指出，24節氣逢「清明」，多落在國曆4月4日至6日間，此時春暖花開，先人才會擇定這期間祭祖掃墓，慎終追遠來懷念已逝先人；但隨時代演進，民眾會依自身需求或配合親友時間，可能提前或延後掃墓，不變的是仍要注意禁忌。

其中，忌穿色彩鮮豔的衣服、忌在墳前數落往生者、忌諱買或穿新鞋、不拜帶刺鮮花及多籽水果、不陪別人去掃墓祭祖；而中午前陽氣足是最佳掃墓時間，掃墓時要莊重恭敬，不可嘻皮笑臉，切忌墓丘上斬草不除根，避用鋤頭，用鐮刀為宜。

廖大乙說，掃墓就像參加喪禮，不論是納骨塔或墓區等都是陰陽兩隔的場域，所以掃完道別時，千萬別說「再見」，直接離去不回頭，才不會吸引其他好兄弟跟回家，趨吉避凶。若清明前無法掃墓，可虔敬告知祖先原因，並在端午節前完成。

此外，甲辰龍年是沒有「立春」的「無春年」，俗稱「孤鸞年」、「寡婦年」，正沖太歲肖龍、狗者，偏沖肖牛、羊者，4生肖時運低，氣場弱，小心犯煞，若一定要去掃墓，最好利用上午時間；另孕婦、病人、逾八旬長者建議不要去掃墓為宜。