健康你我他／短髮不染不燙 輕鬆度日真好

中學時升學壓力大，頭頂一顆又厚又密的西瓜皮，內心鬱卒至極。年紀漸長，工作壓力大，生活作息亂、常熬夜，髮量開始稀少。每次洗頭後，看到下水孔都快被落髮堵住，難免擔心，意識到該展開護髮大戰了。

趨吉避凶是王道，首要保持生活規律。不菸不酒、運動紓壓、睡眠充足、不熬夜；飲食要清淡，盡量避免吃辛辣高油食物；補充蛋白質、維生素C、B群、鋅、鐵，這些營養素是頭髮的大補帖；染髮和燙髮，則是能免則免。

因有脂漏性毛囊炎，我的頭皮常癢得令人抓狂，甚至會滲液結痂。遵醫囑用藥性洗髮精治療，平常使用溫和自然無香味的產品，在手上搓出細緻的泡沫後再洗髮，用指腹輕輕按摩頭皮頭髮，洗完後，用吸水毛巾輕輕拍乾，再用吹風機的中溫吹到全乾，避免沾染灰塵或油脂。睡前，低頭臉朝下，從頭皮到髮尾來回梳理一番，給頭皮做個按摩。

騎腳踏車方便又健康，但在烈日下奔馳，紫外線會對頭皮和頭髮造成傷害。一旦頭頂曬傷，恐怕會引起頭皮發炎。所以，我要好好保護頭頂，出門會戴透氣又能抗紫外線的帽子或撐遮陽傘，並避免進入汙染或有二手菸的環境。

轉眼之間，年華已在頭頂留下了痕跡，我決定捨棄長髮，不染不燙，輕鬆自在地過日子，感覺真好。