鋒面帶來強風降雨 北市38件災情3輕傷

中央社／ 台北31日電

受鋒面影響，台北市今天因強風陣雨影響共有38件災情，其中招牌等掉落物有19件居冠，其次為路樹倒塌有15件，共造成3人輕傷送醫治療後無礙。

受鋒面影響，台北市今天出現明顯強降雨和強陣風，並帶來部分災情。

根據台北市災害防救辦公室最新統計資料顯示，截至今晚10時15分止，北市發生災害案件數共計38件，依類別區分，招牌/掉落物19件、路樹倒塌15件、積淹水2件、施工架倒塌1件，電桿倒塌1件。

其中，有32件已處理完成，另6件處理中，分別為2件路樹倒塌、1件積淹水、1件電桿倒塌導致小區域停電和2件掉落物。

此外，119通報市民受傷共計3人，1人遭傾倒路樹壓傷、1人被玻璃割傷、1人被垃圾桶砸傷，目前都已出院、無礙。

台北市公園處表示，截至今晚6時為止，共收到43件樹木傾斜或倒塌通報，以有立即危險或影響交通者為優先陸續處理中，務求明天上班前排除交通障礙，後續將進一步確認樹木傾倒原因。

北市 淹水 路樹

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