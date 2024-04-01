星宇台中啟航 虎航7月要加開

星宇航空台中航線昨天啟航，首波航點航班包括日本高松每周3班、澳門每周8班及越南峴港每周3班，中部民眾出國直飛班機有更多選擇。台中市長盧秀燕出席啟航儀式時還宣布，虎航已確定今年7月要加開台中到日本東京、名古屋、韓國釜山班機，中部旅客出國更方便。

星宇航空首班日本高松航班昨天早上出發前，並在台中機場大廳舉辦首航聯合剪綵儀式，星宇航空董事長張國煒表示，台中是星宇航空在台灣的第二個據點，台中是個充滿魅力的城市，具有獨特的地理優勢和豐富的觀光資源，此次開航高松、澳門和峴港3航線，期待帶給中部旅客更便利的服務，為中部帶來更多國際旅客。

張國煒說，星宇航空目前有22條航線運行，台中是星宇重要戰略點，10多年前，他到台中航空站，這次再來看進步很大，但還是有進步空間。他說，星宇航空對台中有規畫與想法，桃機運能已非常飽和，處於緊張狀態，這是台中機場很好的機會，連高雄小港機場運能也非常緊迫，台中機場要發展成國際機場，現在非常有機會。

盧秀燕表示，疫情後，大家都希望台中機場國際航線趕快恢復，促進中部觀光，目前已有7條定期航線，5條是不定期包機，共12條航線，已恢復疫情前9成航線；虎航已確定今年7月要加開台中到日本東京、名古屋、韓國釜山，再加上這3條線，台中機場航線就會超過疫情前航線，中部旅客出國、外國遊客到中部更方便，帶動觀光。

立委蔡其昌說，去年協調的航線，包含台中飛東京、大阪、沖繩及札幌，但因本這4個機場地勤量能不足，仍在等待，星宇航空很積極，先開航台中到高松的航線，希望今年年底前，也能夠聽到好消息，繼續拓展日本重要城市的航線。

搭乘首班到日本高松航班的張姓夫妻說，他們聽到台中機場有直飛日本班機後，因為很搶手，2個月前就已訂位，希望將來能增加航點，或包機改為定期班，方便自由行。

台中市府表示，星宇航空3條航線除高松屬出境包機型航線外，峴港、澳門每周共可供應11班入境航班，高達2046個座位數。台中機場累積已有12條航線，包含胡志明、河內、澳門、香港、南京、峴港、仁川等7條定期化航線，全年可達4881班，供應座位數至少57萬3014席。