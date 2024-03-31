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今明北部降雨 周二轉晴

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
北台灣對流雲系發展旺盛，北部地區今天出現強降雨伴隨春雷，這波雨勢將持續到明天，周二起轉為晴朗穩定的好天氣。記者侯永全／攝影
北台灣對流雲系發展旺盛，北部地區今天出現強降雨伴隨春雷，這波雨勢將持續到明天，周二起轉為晴朗穩定的好天氣。記者侯永全／攝影

北台灣對流雲系發展旺盛，北部、東北部今天出現強降雨伴隨春雷，這波雨勢將持續到明天，周二起轉為晴朗穩定的好天氣，但清明連假受另一波鋒面影響，中部以北將再度降雨。

氣象署在傍晚六點，針對台北市發布豪雨特報，基隆市、新北市、桃園市、新竹縣市及苗栗縣發布大雨特報。而南部局部地區也會有較大雨勢。今明兩天鋒面通過，中部以北仍會有雷陣雨，並有局部大雨機率，而南部及東半部則會有陣雨，明天下午起各地降雨趨緩。

周二起轉為晴時多雲的穩定天氣，僅北部山區會有零星降雨。氣溫也會上升，北部、東半部氣溫23至32度，中南部25至33度。清明連假的周四起，台灣北部海面另一波鋒面接近，中部以北將迎來「清明時節雨紛紛」的天氣，7、8日雨區擴大，東半部及中部山區也會有局部陣雨。

大雨特報 氣溫

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