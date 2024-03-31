大雷雨來襲 戶外見閃電先數30秒？醫揭「防雷擊」保命要招

氣象署針對北台灣發布大雷雨示警，並發布豪雨特報，各地傳出災情，大雷雨來襲，民眾紛紛走避，但正在從事戶外活動的民眾，卻可能有被閃電擊中的危險。台北醫學大學附設醫院急診重症醫學部前主任、開業醫師高偉峰說，民眾須謹記30-30準則，避免閃電擊傷。

高偉峰表示，今天聽到戶外閃電雷聲大作，不免想到提醒戶外活動的夥伴們，應慎防閃電擊傷。根據研究，人一生被閃電擊中的機率約6萬分之一，全世界每年約有24萬件被閃電擊中，與氣候相關死亡案例，閃電擊傷僅次於水災，為第二常見原因。

高偉峰說，閃電擊傷致死率約10～30%，存活者約80%有長期傷害。通常愈靠近赤道，海拔高度高，閃電密度(density of lightening strike)就愈高。一般而言，有雲在上面的山頂，山上的稜線，獨立的一棵樹旁或樹下，水中或岸邊，都是被閃電擊傷的高危險地方。

而預防甚於治療，民眾須謹記30-30準則，避免閃電擊傷。第一個30是指當看到閃電時，數30秒，如在30秒內聽到雷聲，表示閃電在可能威脅生命的附近，需立即躲避到安全的地方

第二個30是指聽到最後一聲雷聲，30分鐘沒再有雷聲後，才能進行戶外活動，才安全。

高偉峰說，在山野活動的民眾，遇到閃電時應盡快躲到車內、山屋內、深的洞穴中、濃密的樹林內、深的山溝中等相對安全之處。但須注意現在很夯的露營帳篷，一般並不足以保護避免閃電擊傷，而在水中或沙灘活動的民眾，應盡快上岸，並遠離沙灘。