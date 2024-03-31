雨彈襲全台！大雷雨一路下到明晚 清明連假雨區擴大1圖看懂

線狀對流移入，今天下起強降雨，並伴隨雷擊、強陣風，新北市金山區三和最大時雨量達55.5毫米。中央氣象署指出，今晚至明天上午，全台都會降雨，尤其中部以北留意局部大雨，南部地區有局部較大雨勢，明晚起雨勢減緩。周四清明節鋒面接近，連假天氣再轉差，各地轉雨雨區亦擴大，北部、東北部稍轉涼。

中央氣象署預報員林定宜說明，今天大雨主因是在春天鋒面還沒來前，常因線狀對流雲系移入影響，所致的瞬間大雨、雷擊或強陣風，預估這波雨勢至明晚左右，就會明顯趨緩。

他指出，今天鋒面接近，台灣位於暖溼西南風環境中，天氣相當不穩定，今晨苗栗以北許多地區出現30毫米以上短延時強降雨，以及雷擊、強陣風。

林定宜說，今天午後，中部以北又有另波線狀對流移入，截止今天下午4時30分，最大時雨量在新北市金山區三和55.5毫米，其24小時降雨量達81.5毫米，也同為最大。他分析，該地因位處北海岸，鄰近對流系統移入，加上地形關係所致。

此外，受西南風沉降升溫影響，今天下午2時19分，台東太麻里出現焚風，高溫39度，高屏局部地區也有達36度。

林定宜提醒，今晚至明天白天，天氣仍不穩，明天鋒面通過，尤其白天期間都會有對流降雨發生機率，中部以北、東北部地區及南部山區，以及澎金馬地區，留意不定時局部短暫陣雨或雷雨，花東地區局部短暫陣雨，幾乎全台都會降雨。

此外，今晚苗栗以北、沿海空曠地區、蘭嶼綠島留意8至9級強陣風。

林定宜表示，明晚起鋒面遠離，水氣減少，雨勢明顯緩和，持續至周二至周三，天氣穩定，各地大多多雲到晴，溫暖偏熱，僅午後山區零星短暫陣雨。另外，周三東南部留意可能發生焚風。

周四至周六，另波鋒面移動至台灣北部海面，逐漸接近台灣，天氣轉趨不穩，北部、東半部地區及中部山區，留意局部短暫陣雨，其他地區多雲。下周日水氣更多，各地都有局部短暫陣雨。

溫度方面，林定宜說，明晨各地21至25度，北部、東北部高溫25至28度，中南部32至33度。至於高低溫分布，北部明天高溫28至29度、低溫23度，中部23至32度，南部25至33度，東北部21至25度，東部22至26，東南部23至28。

他說，周二至周三，溫度更高；周四鋒面接近，溫度再降，以北部、東北部稍轉涼，周五台北市高溫降至25度，東北部降至24度。