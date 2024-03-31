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7縣市大雨特報！北部防大雷雨強陣風 雙北溪河留意溪水暴漲

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象署下午持續發布大雨特報。示意圖。圖／本報資料照片
中央氣象署下午持續發布大雨特報。示意圖。圖／本報資料照片

中央氣象署下午持續發布大雨特報，今晚前，鋒面接近，易有短延時強降雨，今天北部地區，包括基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣，有局部大雨發生機率，注意雷擊及強陣風。

其次，中央氣象署針對新北市大豹溪、新北市永定溪（石碇蚯蚓坑）、新北市石碇溪（石碇淡蘭吊橋）發布災防告警，預估持續時間至今晚6時3分；此區域已有暴雨或有暴雨發生機率，留意溪水暴漲並注意安全。此外，中央氣象署也針對台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警，持續時間至下午5時35分；此區域已有暴雨或有暴雨發生機率，留意溪水暴漲並注意安全。

中央氣象署提供，遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

大雨特報 暴雨 氣象署 災防告警

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