小林製藥紅麴風暴累計6不良反應通報 半數多服用「這產品」

日本小林製藥紅麴原料檢出毒性極高的「軟毛青黴酸」，造成當地5人死亡、逾百例住院；國內有2家業者曾進口該公司原料，部分下游廠商陸續啟動預防性回收並通知客戶，陸續出現不良反應，截至今天下午，已有6例通報，其中半數與「大研納豆紅麴Q10膠囊」相關。

截至今天下午1時，食藥署已收到與小林製藥有關紅麴產品案件的通報共6件，有2件屬於健康食品，分別為「諾寶紅麴膠囊」及「大醫生技紅麴膠囊」，保健功效皆為「調節血脂」；另3件通報產品為「大研納豆紅麴Q10膠囊」、1件通報產品為「達摩本草納豆紅麴素食膠囊」。

近期陸續傳出，有民眾食用小林紅麴原料產品後，出現不良反應，如急性腎衰竭就醫的洗腎患者陳太太，她的先生日前透露，她在發病前，曾食用大醫生醫紅麴保健食品，長達3至4年；也有食用過「諾寶紅麴膠囊」的民眾，近期健康檢查發現腎功能異常。

針對今天新增加的3例通報事件，食藥署長吳秀梅說，這3例個案曾吃過相關原料製成的食品，出現不良反應後，通報到「全國健康食品、特殊營養食品及膠囊錠狀食品非預期反應通報系統」，但是否為腎臟病變，仍待進一步釐清。

食藥署表示，該6件將於相關資訊搜集齊備後，提送「健康食品、特殊營養食品及膠囊錠狀食品非預期反應諮議小組」會議，評估攝食該產品與與非預期反應相關性；日本小林製藥執行董事渡邊表示，針對海外受害者，研議提供同等於日本國人的同等賠償。

衛福部食藥署公布「國內業者主動通報預防性下架資訊」，截至今天上午，已有DHC濃縮紅麴、一家人醇納麴益生菌、大研生醫納豆紅麴Q10膠囊、紅蚯蚓配方等，共226筆產品預防性下架資訊。