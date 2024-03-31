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健康台灣論壇 陳志鴻建議政府滿30歲可享免費健檢

中央社／ 台中31日電
準總統賴清德推動「健康台灣」論壇，論壇召集人陳志鴻今天表示，不健康餘命需要很多人照顧，可加強疾病早期篩檢，建議年滿30歲政府可送免費健檢當作生日禮物，早發現早期治療。圖／彰基提供
準總統賴清德推動「健康台灣」論壇，論壇召集人陳志鴻今天表示，不健康餘命需要很多人照顧，可加強疾病早期篩檢，建議年滿30歲政府可送免費健檢當作生日禮物，早發現早期治療。圖／彰基提供

準總統賴清德推動「健康台灣」論壇，論壇召集人陳志鴻今天表示，不健康餘命需要很多人照顧，可加強疾病早期篩檢，建議年滿30歲政府可送免費健檢當作生日禮物，早發現早期治療。

總統當選人賴清德選後邀請昔日恩師、成功大學附設醫院前院長陳志鴻，成立「健康台灣推動聯盟」並擔任召集人，推動「健康台灣」分區論壇，預計全台舉辦5場分區論壇，日前已舉辦高雄場、花蓮場、彰化場，台中榮民總醫院場次今天登場。

陳志鴻會前接受媒體聯訪表示，不健康的平均餘命有中風、心臟病、洗腎、失智等，需要很多人照顧，希望「活到老可以自己照顧自己」，因此要加強三高疾病早期篩檢、合理治療、加以控制到達標。

陳志鴻呼籲政府，目前有40歲以上的簡單健康檢查，建議降低到30歲，滿30歲就給1次免費健康檢查當作生日禮物，可指定到基層醫療院所，讓基層院所可投入疾病篩檢，也可就地在診所健康照顧、藥物治療。

他說，這也是要加強基層醫療院所在整體醫療中的責任，確實落實分級醫療；可早期篩檢出來給與健康的照護，包含營養、運動或生活型態改變，延緩疾病對器官傷害的發生，藉此除建立完整家庭醫師照顧制度，也建立分級醫療精神。

陳志鴻指出，論壇的精神要讓不同年齡層有不同醫療政策目標，呼籲政府可結合民間專業團體，善用專業團體力量，達到健康台灣目標。

台中榮總院長陳適安也分享台中榮總發展的4大目標，為數位醫療、尖端醫療、精準醫療、再生醫療。其中特別關於數位醫療部分，台中榮總逐一落實經營管理、護理照護、AI軟體開發、遠距醫療等，更接受數位部委託，與18家醫學中心合作，成立台灣數位醫療聯盟辦公室，希望數位醫療的開發可成為台灣另座護國神山，為病人謀求更安全、更有效率醫療照護。

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