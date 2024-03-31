伊正為肝基會代言 同事肝硬化往生 他從未健檢馬上做

肝病防治學術基金會今天在新北市汐止區秀峰高中，舉辦「今年超了沒？」篩檢服務，提醒民眾肝臟抽血及腹部超音波檢查的重要性。新北衛生局配合結合地方資源，擴大開辦健康原來這麼簡單嘉年華活動，加設心情檢測站、女人就是要愛自己、性福巴士等攤位，為參加民眾提供更多服務。

肝基會總執行長楊培銘表示，面對肝癌的不二法門，就是在腫瘤還沒有長大、出現症狀前，就先找到它。肝基會2021年推動「今年超了沒？全民腹超10年計畫」，結合全台醫療院所同步舉辦腹超檢查，第1年有12家參與，第2年16家，第3年24家，今年增加到30家醫療院所加入。

楊培銘說，肝臟沒有神經，腹部超音波檢查簡單、無痛、無輻射、發現病灶機率高，是篩檢肝癌最重要利器，建議40歲以上民眾每年做1次腹部超音波。檢查出異常者 ，肝基會將協助轉介醫療院所追蹤，有助及早診斷和治療。

新北市汐止區有原住民聚居社區，今天的健檢活動安排樟樹國小學生的原住民舞蹈開場，另安排事先報名的150名原住民免費做腹部超音波檢查。會場也提供30歲以上民眾做肝病篩檢、癌症指數檢查，並設有早療、結核病防治、毒品防範等宣導攤位，促進民眾身心健康。

新北市政府副秘書長柯慶忠、衛生局長蔣秋蘭和原民局長林瑋茜出席活動，柯慶忠說，肝炎和肝癌並不可怕，早期發現和治療就能減低對生命的威脅。要知道自己有沒有肝病，不能憑感覺，第一步就是要抽血檢查，定期做腹部超音波。