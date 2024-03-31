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伊正為肝基會代言 同事肝硬化往生 他從未健檢馬上做

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
肝基會、新北市政府和國際扶輪3523地區社員，今在新北市汐止區秀峰高中舉辦「今年超了沒？」健康嘉年華活動，提醒民眾防治肝病和肝癌。記者邱瑞杰／攝影
肝基會、新北市政府和國際扶輪3523地區社員，今在新北市汐止區秀峰高中舉辦「今年超了沒？」健康嘉年華活動，提醒民眾防治肝病和肝癌。記者邱瑞杰／攝影

肝病防治學術基金會今天在新北市汐止區秀峰高中，舉辦「今年超了沒？」篩檢服務，提醒民眾肝臟抽血及腹部超音波檢查的重要性。新北衛生局配合結合地方資源，擴大開辦健康原來這麼簡單嘉年華活動，加設心情檢測站、女人就是要愛自己、性福巴士等攤位，為參加民眾提供更多服務。

肝基會總執行長楊培銘表示，面對肝癌的不二法門，就是在腫瘤還沒有長大、出現症狀前，就先找到它。肝基會2021年推動「今年超了沒？全民腹超10年計畫」，結合全台醫療院所同步舉辦腹超檢查，第1年有12家參與，第2年16家，第3年24家，今年增加到30家醫療院所加入。

楊培銘說，肝臟沒有神經，腹部超音波檢查簡單、無痛、無輻射、發現病灶機率高，是篩檢肝癌最重要利器，建議40歲以上民眾每年做1次腹部超音波。檢查出異常者 ，肝基會將協助轉介醫療院所追蹤，有助及早診斷和治療。

新北市汐止區有原住民聚居社區，今天的健檢活動安排樟樹國小學生的原住民舞蹈開場，另安排事先報名的150名原住民免費做腹部超音波檢查。會場也提供30歲以上民眾做肝病篩檢、癌症指數檢查，並設有早療、結核病防治、毒品防範等宣導攤位，促進民眾身心健康。

新北市政府副秘書長柯慶忠、衛生局長蔣秋蘭和原民局長林瑋茜出席活動，柯慶忠說，肝炎和肝癌並不可怕，早期發現和治療就能減低對生命的威脅。要知道自己有沒有肝病，不能憑感覺，第一步就是要抽血檢查，定期做腹部超音波。

藝人伊正擔任今年肝基會公益活動代言人，他說超過30年演藝生涯，經常超時拍戲，但從未做過健檢。不久前公司有名同仁腹部不適，經抽血及腹部超音波檢查、斷層掃描、核磁共振，確認已是肝硬化末期，等不及換肝就往生，讓他對自己的健康有所警惕，除了馬上安排健檢，也提醒民眾注意自身健康。

肝基會、新北市政府和國際扶輪3523地區社員，今在新北市汐止區秀峰高中舉辦「今年超了沒？」健康嘉年華活動，保障民眾身心健康。記者邱瑞杰／攝影
肝基會、新北市政府和國際扶輪3523地區社員，今在新北市汐止區秀峰高中舉辦「今年超了沒？」健康嘉年華活動，保障民眾身心健康。記者邱瑞杰／攝影
肝基會今在新北市汐止區秀峰高中舉辦「今年超了沒？」健康嘉年華活動，為民眾提供免費抽血檢查，防治肝病。圖／肝基會提供
肝基會今在新北市汐止區秀峰高中舉辦「今年超了沒？」健康嘉年華活動，為民眾提供免費抽血檢查，防治肝病。圖／肝基會提供
肝基會今在新北市汐止區秀峰高中舉辦「今年超了沒？」健康嘉年華活動，藝人伊正（右）擔任代言人，左為主持人侯昌明。記者邱瑞杰／攝影
肝基會今在新北市汐止區秀峰高中舉辦「今年超了沒？」健康嘉年華活動，藝人伊正（右）擔任代言人，左為主持人侯昌明。記者邱瑞杰／攝影
肝基會、新北市政府和國際扶輪3523地區社員，今在新北市汐止區秀峰高中舉辦「今年超了沒？」健康嘉年華活動，保障民眾身心健康。記者邱瑞杰／攝影
肝基會、新北市政府和國際扶輪3523地區社員，今在新北市汐止區秀峰高中舉辦「今年超了沒？」健康嘉年華活動，保障民眾身心健康。記者邱瑞杰／攝影
肝基會、新北市政府和國際扶輪3523地區社員，今在新北市汐止區秀峰高中舉辦「今年超了沒？」健康嘉年華活動，提醒民眾防治肝病和肝癌。記者邱瑞杰／攝影
肝基會、新北市政府和國際扶輪3523地區社員，今在新北市汐止區秀峰高中舉辦「今年超了沒？」健康嘉年華活動，提醒民眾防治肝病和肝癌。記者邱瑞杰／攝影

肝癌 衛生局

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