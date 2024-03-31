今防強降雨雷擊 明午後鋒面才走 氣象署：清明時節雨紛紛

中央氣象署指出，今天鋒面接近，雨勢相對明顯，北部7縣市留意短延時強降雨或雷擊，北部、東北部轉涼、高溫降至24度；明天下半天起，雨勢減緩，周二至周三降雨再轉零星。周四清明節起，另道鋒面接近，至周六前，北東地區及中部山區轉雨，清明連假可說「雨紛紛」。

中央氣象署上午發布大雨特報，鋒面接近，易有短延時強降雨，今天北部地區，包括基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣7縣市，有局部大雨發生機率，留意雷擊及強陣風。

中央氣象署預報員林定宜表示，受強對流雲系影響，今晨苗栗以北出現強降雨現象。未來一周天氣，今天雨勢相對明顯，中部以北地區留意雨勢最大；其他地區方面，除了東南部有焚風，較不會下雨，其他地區亦多少都可能降雨。

他說，明天上半天台灣附近水氣多；下半天起，鋒面漸移出，雨勢有望漸緩。周二至周三，則為降雨空檔，雨勢轉趨零星。

林定宜說，周四至周六另一次鋒面接近，北部、東半部地區局部短暫雨，中部山區也有零星降雨情況，可說是「清明時節雨紛紛」。

溫度方面，林定宜說，今、明天北部、東北部轉涼，高溫降至24至25度，低溫變化幅度不大。到了周二至周三，天氣狀況轉好，溫度回升。不過，從周四至周六，溫度又略降。北部、東北部高溫再降至24至25度。