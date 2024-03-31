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桃竹苗4縣市發布大雷雨即時 氣象署：慎防劇烈降雨、雷擊強風
中央氣象署發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午7時45分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水。警戒區域：新竹縣、桃園市、新竹市、苗栗縣。
中央氣象署說，今天受鋒面接近及西南風影響，整天天氣不穩定，各地降雨機率高，雨勢最明顯在中部以北地區，不定時有廣泛的陣雨或雷雨，有機率出現大雨等級降雨，其次在南部地區雨勢亦較大，外出須攜帶雨具備用。
白天的降雨空檔仍可見到陽光，西半部及台東高溫約30至34度，尤其中南部近山區及台東沿海地區有接近35度高溫發生的機率，宜花地區高溫約28度左右，感受溫暖偏熱，各地夜晚清晨低溫20到23度。
西南風略為增強，北部沿海空曠地區及馬祖、蘭嶼、綠島將有8至9級強陣風，馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。
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