台中文學館無障礙坡道 融入大樹景觀

文資場域與無障礙空間未必不能兩全。國定古蹟路思義教堂正修復中，建築師將教堂門前鋪面，縮小石板間隙，讓輪椅族不再「卡輪」。具歷史建築身分的台中文學館，修復時融入無障礙概念，全區規畫無障礙坡道，更融入大樹景觀，反而成為建築亮點。

台中市脊髓損傷者協會總幹事柯坤男說，國內文資場域怕影響特色，不設無障礙設施，但日本即使百年古蹟，都能維持古色古香，又能無障礙友善，政府應多花心思，兼顧文資與身障者權益。

東海大學路思義教堂原本正門步道鋪面為石板，後改為菱形礫石板，間隙縮小到小於一公分，讓輪椅族不受影響。

台中文學館是六連棟日治警察宿舍，為防潮與通風抬高地基，與地面有六十公分高低差。中市府表示，修復時融入無障礙概念，全區設置平緩坡道。

逢甲大學建築專業學院副教授謝文泰說，若真的無法設斜坡道或友善設施，也要有服務鈴或專人協助。

朝陽科大建築系助理教授邱建維說，文化部應盤點全國文化資產，補助規畫、設置無障礙設施。