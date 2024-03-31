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國漫館、中役所、鹿港龍山寺… 身障者進出文資場域常「卡關」

聯合報／ 記者余采瀅林敬家劉柏均／連線報導
輪椅導遊黃欣儀使用國漫館的無障礙設施斜坡，因坡度較陡，必須有同伴協助推輪椅。圖／取自臉書
輪椅導遊黃欣儀使用國漫館的無障礙設施斜坡，因坡度較陡，必須有同伴協助推輪椅。圖／取自臉書

國家漫畫博物館落腳台中市歷史建築刑務所官舍群，去年底開幕後成為打卡熱點，園區內日式建築抬高地基，部分場館入口狹窄，但缺乏無障礙設施，對身障者不友善。同屬歷史建築的台中市役所，大門有階梯，後門雖有斜坡道，但標示不清楚，國定古蹟鹿港龍山寺等百年寺廟，內外階梯、門檻多，身障者進出都卡關。

依身心障礙者權益保障法、建築法規定，公共建築物應強制設置無障礙設施，不過對於古蹟、歷史建築等文資場域，文資法排除適用建築法規定，也未強制要求將無障礙環境納入檢討，衍生不少亂象。

國漫館落腳台中刑務所官舍群，園區十多棟建物主要為日式風格，地基抬高、室內外有高低差，輪椅族或推娃娃車的家長進出不便。主展場之一的演武場，原本配置活動式坡道，不過坡度陡、缺乏欄杆、穩定性不夠，身障者投訴後已撤除。

國漫館表示，為保存歷史建築與活化場館，建物高低差或入口太窄，都配置斜坡板；演武場將設置升降梯，目前已送文資審議，預計暑假前完工，園區也將加裝服務鈴，假日有專人協助引導。

台中市役所興建於日治時期，白色建物洋溢西洋古典主義風格，一樓挑高、柱列式門廊很壯觀，但大門口有階梯，後門雖設有斜坡道，現場卻標示不清，身障者「望門興嘆」。

國定古蹟鹿港龍山寺香火鼎盛，占地一千六百多坪，屬於三進二院七開間格局，進出階梯、門檻多，空間也狹窄，身障者想到正殿或後殿相當不便。文化部文資局已委託建築師檢修，將納入無障礙空間。

台中市文資處長李智富說，將在市役所大門增告示牌，評估設置服務鈴。鹿港龍山寺總幹事黃美美說，龍山寺五門殿虎邊處有出入口，目前規畫設置扶手、斜坡板，評估鋼材外包覆木料，降低景觀衝擊。

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