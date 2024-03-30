中國醫藥大學附設醫院今舉辦器官捐贈感恩追思音樂會，現場播放「與愛同行」影片，內容為捐贈者及受贈者們溫馨故事，其中20多歲的捐贈者「羽喬」去年7月猝逝，家人依其遺願，捐出心、肝、腎臟2顆，共4人受惠，今天家人齊聚音樂會追悼「羽喬」。

今天的音樂會邀請捐贈者家屬、受贈者與家屬、台中市衛生局長曾梓展、台中地檢署主任檢察官詹益昌、器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心及移植醫療團隊出席。

中國附醫器官移植中心榮譽院長鄭隆賓帶領醫療團隊共同演唱「感恩的心」，以及「感謝你的愛」，並由鄭琬琪、施宜君帶領幸運草樂魔坊，公益演出大愛樂章，會後在器官捐贈紀念牌前默禱與獻花追悼捐贈者。

「羽喬」的家人表示，「羽喬」是個笑容開朗的女孩，年少時常與家人提及支持器官捐贈的理念，去年猝逝，家人不捨悲痛下，決定依其遺願器捐。捐贈手術當下，全家人陪伴「羽喬」，親手縫製不織布器官，寫下還來不及說的字句放進織布器官中。

陳姓肝臟受贈者說，他從小就是B肝帶原者，仗著年輕未定期受檢，直到2019年嚴重黃疸送急診，查出猛爆性肝炎，要盡快換肝，但家人都不適合捐肝，只能等待大愛捐贈。

他說等待器捐期間飽受黃疸、反覆住院抽腹水之苦，肝硬化導致食道靜脈曲張破裂吐血，邊吐血邊輸血，還反覆肝昏迷三次。他等8個多月，順利換肝，至今將滿4年，他感謝捐贈者的大愛，讓受捐者者重獲新生。