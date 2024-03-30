快訊

恐含金屬碎片…「3支裝Magnum經典雪糕」流入台灣？ 食藥署回應

感情剛萌芽…短命戀情才公開認愛2周 韓韶禧分手柳俊烈

綠營大老當著蔡總統面撂重話 批「民進黨不重視文化」在北台全軍覆沒

苗栗南庄花卉節今天登場 各式嬌豔花卉綻放迎賓

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
長達1個月的苗栗縣南庄花卉節今天登場，以「漫舞時光」為題，規畫多處主題裝置藝術及迷人的花卉景觀。圖／參山國家風景區管理處提供
長達1個月的苗栗縣南庄花卉節今天登場，以「漫舞時光」為題，規畫多處主題裝置藝術及迷人的花卉景觀。圖／參山國家風景區管理處提供

長達1個月的苗栗縣南庄花卉節今天登場，以「漫舞時光」為題，設置了8公尺高的摩天輪音樂盒等5組花卉主題裝置藝術，還有原民工藝師的大型弓織等3組裝置，參山國家風景區管理處歡迎遊客深入南庄巷弄及山林，觀賞各處精心布置的裝置藝術，感受南庄多元文化和風情。

參山處表示，今年2024南庄花卉節共有5組花卉主題裝置藝術，分布於南庄遊客中心、南庄百年郵局與南江水岸公園等地；周遭布置有繡球花、蝴蝶蘭、繁星花、迷迭香、瑪格麗特、英國薰衣草等多達17個品種、7千株的精緻花卉，還有在南庄的泰雅和賽夏族部落也都有裝置展出，千萬別錯過；鄰近峨眉湖邊也開滿黃花風鈴木，湖色春光，適合單車騎遊，即將到來的清明節4天連假，遊客可把握假期來賞玩 。

參山處長曹忠猷指出，參山處轄區的竹苗中彰投現正是春暖花開的好時節，非常適合全家大小出遊，除了苗栗縣的南庄花卉節，中部的梨山目前杜鵑花、紫藤花陸續綻放，彰化二水花旗木的「鐵道櫻花」，還有員林蜀葵花、田中九重葛及社頭杜鵑花等盛開，都適合騎單車、漫遊、踏青健身，賞花並品嘗美食。

長達1個月的苗栗縣南庄花卉節今天登場，以「漫舞時光」為題，規畫多處主題裝置藝術及迷人的花卉景觀。圖／參山國家風景區管理處提供
長達1個月的苗栗縣南庄花卉節今天登場，以「漫舞時光」為題，規畫多處主題裝置藝術及迷人的花卉景觀。圖／參山國家風景區管理處提供

南庄 杜鵑花

延伸閱讀

南庄花卉節30日登場 5大主題裝置藝術拍照打卡別錯過

南庄熱門秘境景點「苦花潭」 參山處完成步道改善工程

相關新聞

恐含金屬碎片…「3支裝Magnum經典雪糕」流入台灣？ 食藥署回應

外媒報導，英國食品標準局29日發布警告，「別吃3支裝Magnum經典雪糕」，因為裡面可能有金屬碎片。擁有Magnum品牌...

Google評論驚見「衛生股長」！直奔餐廳點評廁所 網讚：怎麼抖內？

不少民眾會參考網路上的評論決定是否要去該餐廳嘗鮮，也有人會直接當「評論家」在Google評論留下心得感想。日前就有網友發現，Google Maps裡的Google評論出現一名「廁所評論家」，甚至還有店家會留言「感謝指教」讓廁所變得更乾淨而引起熱議。

不能訂票了！ez訂曝暫停服務因「某合作商違約」 眾哀號：以後怎麼訂？

「ez訂」作為全台最大電影訂票平台，合作影城超過40家以上，不過近期卻傳出暫停訂票服務的消息。近日有網友打開APP後，發現頁面跳出「系統維護通知」，無法正常使用訂票服務，隨後平台透過臉書粉專、官網正式發布公告，透露由於某一合作廠商出現違約情事，因此在釐清相關爭議前，將暫停訂票服務。

假日快搶！期間限定4G吃到飽比499便宜 「真的不限速」三大電信都有

還是找不到4G吃到飽資費方案嗎？有手機業者在假日推出中華電信、台灣之星、遠傳電信等三大電信期間限定不限速4G吃到飽月租費方案，且這次不僅是「真．吃到飽」外，還比499方案便宜，將有望吸引許多民眾申辦，聯合新聞網《科技玩家》也整理此次優惠。

大港開唱樂團彩排 民眾路過門口拿手機看時間竟遭制止

第15屆大港開唱本今、明兩天在高雄駁二藝術特區舉辦，但昨日有民眾在樂團排練時，剛好散步路過舞台管制區門口，僅從口袋拿出手...

天氣冷熱乾濕交錯 異位性皮膚炎病童大增、爸媽心疼

近日忽冷忽熱、忽乾忽濕天氣，感染異位性皮膚炎兒童大增。安南醫院小兒科主治醫師賴以修說，異位性皮膚炎是以皮膚為表現症狀的過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。