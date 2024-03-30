苗栗南庄花卉節今天登場 各式嬌豔花卉綻放迎賓
長達1個月的苗栗縣南庄花卉節今天登場，以「漫舞時光」為題，設置了8公尺高的摩天輪音樂盒等5組花卉主題裝置藝術，還有原民工藝師的大型弓織等3組裝置，參山國家風景區管理處歡迎遊客深入南庄巷弄及山林，觀賞各處精心布置的裝置藝術，感受南庄多元文化和風情。
參山處表示，今年2024南庄花卉節共有5組花卉主題裝置藝術，分布於南庄遊客中心、南庄百年郵局與南江水岸公園等地；周遭布置有繡球花、蝴蝶蘭、繁星花、迷迭香、瑪格麗特、英國薰衣草等多達17個品種、7千株的精緻花卉，還有在南庄的泰雅和賽夏族部落也都有裝置展出，千萬別錯過；鄰近峨眉湖邊也開滿黃花風鈴木，湖色春光，適合單車騎遊，即將到來的清明節4天連假，遊客可把握假期來賞玩 。
參山處長曹忠猷指出，參山處轄區的竹苗中彰投現正是春暖花開的好時節，非常適合全家大小出遊，除了苗栗縣的南庄花卉節，中部的梨山目前杜鵑花、紫藤花陸續綻放，彰化二水花旗木的「鐵道櫻花」，還有員林蜀葵花、田中九重葛及社頭杜鵑花等盛開，都適合騎單車、漫遊、踏青健身，賞花並品嘗美食。
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