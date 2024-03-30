異物入侵軌道！台鐵鳴日號疑撞擊廢鋼軌 東線7列次受延誤

台鐵一輛6066列次鳴日號列車，今天上午行駛到花蓮光復至富源車站間的大全2平交道附近，疑因日前施工棄置的廢鋼軌侵入軌道，導致列車撞上，鳴日號檢查後未受損，恢復開行，東線列車在上午11時42分後陸續恢復運轉，7列次因此延誤。

鳴日號是台鐵觀光專列，6066列次今早從花蓮開往台東，上午10時22分途經光富站至富源站間的大全2平交道，司機員感覺似乎撞到異物，立刻停車察看並通報。

台鐵公司花蓮運務段長許民杰說，經過確認，列車未受損，鳴日號於上午10時43分繼續開行，但為了慎重起見，工務單位再花約1個小時巡查線路，確認安全後，11時42分後陸續恢復運轉，受影響列車約7列次。

事故發生後，有民眾指在軌道旁看到鐵鋼，懷疑就是肇事原因，花蓮鐵警立即派人前往調查，初步看到有廢鋼軌距離軌道相當近，疑似先前施工時放置，正在調查肇事原因。