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蘇花路廊清明連假預估壅塞時段出爐 花蓮旅宿預訂率6成

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮火車站前站科技執法設備取締違停，將於4月1日啟用。圖／花蓮縣警局提供
花蓮火車站前站科技執法設備取締違停，將於4月1日啟用。圖／花蓮縣警局提供

下周就是清明連假花蓮旅宿業者統計，平均訂房率不到6成，和往年同期相較有近2成的落差；公路局預估4日凌晨2時起南下開始車多壅塞，規畫蘇花路廊尖峰時段大客車優先通行等措施。縣警局在花蓮火車站前站建置科技執法設備取締違停，4月1日起正式啟用。

清明連假從4月4日起至7日，雖是4天的連續假期，花蓮住宿率並不理想，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，往年同期第1到3天約有8成住宿率，最後一天收假日，會掉到3、4成，但今年第1天僅6成多，第2天略高，約7成5到8成，第3天又降到5、6成，第4天再減少一些。

張琄菡說，連假將近，以往這個時間點訂房率約7、8成，目前不到6成，約有近2成落差。分析原因包括疫情後民眾把握連假出國、清明節非花蓮傳統客滿的退季，以及連假期間房價比較高等，距連假還有幾天，歡迎遊客預訂，希望訂房率上看7成，加上臨時訂房的遊客，連假整體住房率能夠達到9成。

公路局預估，清明連假蘇花路廊南下車流量將從4月4日（星期四）凌晨湧現，一直塞到晚間10時，當天預計總量2萬4000輛次；北上尖峰時段落在４月6、7日，總量在2萬輛次左右，壅塞時段為6日上午9時至7日凌晨3時、7日上午10時至晚間7時，易壅塞路段主要在蘇澳至東澳段、東澳至南澳段、南澳至和平段及和中至崇德段。

公路局規畫蘇澳地區及崇德路段尖峰時段設置大客車優先通行措施，蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至和仁路段實施時段性開放一般遊覽車及公路客運行駛蘇花改路肩。

花蓮縣警察局在花蓮火車站前站的第一車道建置科技執法設備將於4月1日啟用。警方表示，車輛違停將先由AI攝影機辨識後取證，再由科技執法小組「複審」，若有送身心障礙者上、下車，或車流壅塞停滯於禁止臨時停車處所非出於故意或過失者等情事，將審核剔除，呼籲「即停即離」以免受罰。

下周就是清明連假，花蓮旅宿平均預訂率僅約6成，與往年同期有近2成的落差。圖／本報資料照片
下周就是清明連假，花蓮旅宿平均預訂率僅約6成，與往年同期有近2成的落差。圖／本報資料照片

塞車 花蓮 蘇花路廊 訂房 連假

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