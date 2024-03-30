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義大利人準備提告！達美樂愚人節推「半顆金鑽鳳梨披薩」 嗆聲：絕對比隔壁棚好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
愚人節即將到來，達美樂宣布將開賣獵奇新品。示意圖，記者陳睿中／攝影
愚人節即將到來，達美樂宣布將開賣獵奇新品。示意圖，記者陳睿中／攝影

愚人節即將到來，繼必勝客將推出新品「芝心蛇圈圈」後，達美樂也將加入「氣死義大利人」行列，宣布愚人節將開賣獵奇新品，從官方照片發現，披薩裡連皮帶肉，擺上半顆鳳梨，畫面相當衝擊。貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

達美樂一改原稱販賣獵奇披薩是短期行銷手段，不會特別跟進的說法，突無預警在臉書宣告愚人節將推出新品「半顆金鑽鳳梨披薩」，更寫下「比隔壁棚的好看又好吃啦」，嗆聲意味十足。

貼文一出後，多數網友戲稱義大利警方要出動了，紛紛表示「義大利的部隊已經開始集結了」、「義大利要出征了」、「義大利人看到這個氣到覺醒替身」、「是已經打算一輩子都不去意大利旅遊了吧」、「第三次世界大戰 義大利對台灣宣布戰爭」。

不過，有網友眼尖提問「買了如果沒有半顆鳳梨在上面，要檢舉廣告不實」。對此，達美樂官方也回應「產品以實物為主，但大約有半顆鳳梨的量，若跟這張圖一樣，小編可能現在已經在義大利警察局」。

必勝客 愚人節 披薩 義大利 達美樂 鳳梨

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