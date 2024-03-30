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石門水庫蓄水量跌破3成、5度人工增雨 4月供水仍無虞

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園石門水庫截至今上午10時許，有效蓄水量僅6026萬噸、蓄水百分比僅29.36％，今第5波春雨雲系到達，上午7時10分許，石門水庫（霞雲）實施今年第5次人工增雨，預計可增加降雨機率10%。圖／北水分署提供
桃園石門水庫截至今上午10時許，有效蓄水量僅6026萬噸、蓄水百分比僅29.36％，今第5波春雨雲系到達，上午7時10分許，石門水庫（霞雲）實施今年第5次人工增雨，預計可增加降雨機率10%。圖／北水分署提供

桃園石門水庫截至今上午10時許，有效蓄水量僅6026萬噸、蓄水百分比僅29.36％，今第5波春雨雲系到達，上午7時10分許，石門水庫（霞雲）實施今年第5次人工增雨，預計可增加降雨機率10%，目前集水區累計降雨1.5毫米，持續降雨中，預計4月用水皆無虞。

北水分署表示，本波春雨預測降雨時間較長，自今日至4月1日，除平地外，集水區也可能明顯降雨，希望提高降雨量增加水庫入流，讓水庫水情保持穩定，不過風大雲系可能也會飄動，希望能降雨達30毫米，分署已加強監視，以求全力引水蓄存水庫。

北水分署說，自3月21日起已進入桃園地區今年一期稻作本田期，農田需水量較少，又配合農水署桃園及石門管理處優先使用埤塘水源節水供灌，石門水庫出水量較先前大幅減少約每日80至90萬噸，希望可藉本波春雨讓蓄水量回升。

北水分署表示，另自翡翠水庫系統也調度水源每日80萬噸至板新地區，如有需求可再視需求提升，目前4月用水無虞，仍看後續幾波春雨的挹注。另農業用水節水灌溉及產業自至節水也同步實施，並呼籲大家共同節水，讓供水更穩定。

桃園 石門水庫 雨量

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