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石門水庫實施人工增雨 估可增加10%降雨機率

中央社／ 桃園30日電
水利署北區水資源分署今天表示，春雨雲系到達，上午在石門水庫實施人工增雨，預計可增加降雨機率10%。聯合報系資料照片／記者曾增勳攝影
水利署北區水資源分署今天表示，春雨雲系到達，上午在石門水庫實施人工增雨，預計可增加降雨機率10%。聯合報系資料照片／記者曾增勳攝影

水利署北區水資源分署今天表示，春雨雲系到達，上午在石門水庫實施人工增雨，預計可增加降雨機率10%，希望提高降雨量、增加水庫入流，保持水情穩定。

經濟部水利署北區水資源分署發布新聞稿表示，因應春雨雲系到達，今天上午7時10分接獲指示，派員在石門水庫（霞雲）實施本年度第5次人工增雨。

北區水資源分署指出，此次人工增雨作業預計可增加降雨機率10%，盼提高降雨量增加水庫入流，讓水庫水情保持穩定。

北區水資源分署表示，本波春雨預測降雨時間較長，今天至4月1日，除平地外，集水區也可能明顯降雨，已加強監視，以求全力引水蓄存水庫。

北區水資源分署觀測，截至今天上午7時30分，石門水庫蓄水量約6030萬噸，蓄水率29.4%；另自翡翠水庫系統調度水源每日80萬噸至板新地區，可視需求提升。

日前已進入桃園地區1期插秧適期，北區水資源分署表示，農田需水量較少，又配合農田水利署桃園及石門管理處優先使用埤塘水源節水供灌，石門水庫出水量較先前減少約每日80至90萬噸，盼藉這波春雨讓蓄水量回升。

水利署 水資源 石門水庫 雨量

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