快訊

年逾30扛40年房貸！他問「想追夢會太老嗎？」 兩派網友掀論戰

澳洲超狂職缺曝光！「追劇、打電動」任你耍廢 20天爽賺42萬

懂生成式AI的教授有限 政策過時師培改革需加把勁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／清明連假提前開跑 桃機今日預報人數創今年新高

攝影中心／ 記者季相儒／ 桃園機場即時報導
清明連假將至，今年連假剛好落在星期四、五，所以只要多請3天就可以連休9天。許多人選擇出國旅遊，因此今天桃園機場出入境人數預報創下今年以來新高。記者季相儒／攝影
清明連假將至，今年連假剛好落在星期四、五，所以只要多請3天就可以連休9天。許多人選擇出國旅遊，因此今天桃園機場出入境人數預報創下今年以來新高。記者季相儒／攝影

清明連假將至，今年連假剛好落在星期四、五，所以只要多請星期一至三，就可以有9天的假期，許多人選擇出國旅遊，因此今天桃園機場出入境人數預報創下今年以來新高，也是疫情後的新高，來到單日13萬8224人次，之前最高峰是2月8日的13萬7733人次。

其中第二航廈的出境人數最高峰落在上午的8點到10點，來到了7365人次，而第一航廈則是上午7點到10點有7773人次。上午第二航廈的出境人潮動線還算流暢，機場公司也因應人流的增加而適時的疏導排隊動線，並未有塞住的情況出現。

而下禮拜將到來的清明連假，機場公司也有所準備，機場公司已於3月28日14時邀集航空公司、地勤公司、CIQS、聯外交通及商業廠商等單位，共同研議疏運計畫，檢視所有單位因應措施，除在疏運期間增派人力、因應人流加強引導、提升安檢查驗服務能量及餐飲供應，並視每日航班運量滾動調整。

機場公司表示這次清明連假出入境高峰預估會落在4月4日及4月7日假期最後一天，單日旅客量上看13萬人次，自4月3日至4月8日、共計6天，總運量74.9萬人次。

機場公司提醒旅客可以提早三小時到機場，並且在出國前確認護照效期為6個月以上，抵達國家是否需要簽證；過安檢線前預先脫掉外套、帽子、皮帶並將身上零錢等金屬物品取出放置於隨身行李。

桃機第二航廈的出境人數，最高峰於上午的8點到10點，有7365人次。機場公司也因應人流的增加而適時的疏導排隊動線，並未有塞住的情況出現。記者季相儒／攝影
桃機第二航廈的出境人數，最高峰於上午的8點到10點，有7365人次。機場公司也因應人流的增加而適時的疏導排隊動線，並未有塞住的情況出現。記者季相儒／攝影
機場公司表示這次清明連假，出入境高峰預估會落在4月4日與4月7日，單日旅客量上看13萬人次。記者季相儒／攝影
機場公司表示這次清明連假，出入境高峰預估會落在4月4日與4月7日，單日旅客量上看13萬人次。記者季相儒／攝影

出國旅遊 桃園機場 清明節 連假

延伸閱讀

近期天氣3重點…賈新興：清明連假鋒面+東北風 午後局部雨

清明連假4月3日至8日桃機總運量74.9萬人次 建議旅客提早3小時報到

旗津、西子灣、哈瑪星、駁二…高市多景點清明連假擬交管

下周雨勢一波波！晴朗好天氣只有2天 清明連假降雨熱區出爐

相關新聞

少了陸客加持…周永暉首曝：擬下修1200萬觀光客目標

疫後各國搶觀光客，交通部觀光署今年訂定1200萬人次國際觀光客來台目標，但兩岸觀光至今仍未破冰，外界擔心少了陸客加持難以...

吃小林紅麴保健食品釀腎病 女老師怒：選擇「小綠人」標章還出事！

日本民眾服用小林製藥含紅麴成分保健食品後出現腎臟疾病，已知5死，台灣也傳出有人受害。台中市一名女老師自曝，她為了降膽固醇...

對流雲系發展旺盛 南投山區大雨特報、慎防短延時強降雨

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天上午南投山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

今水氣增！明起鋒面南壓降雨最顯著 中北部雨彈轟恐打雷

一早各地的雲量就偏多，並不時下起陣雨，天氣風險公司天氣分析師李至晟今天表示，因為新一波鋒面正在中國大陸上醞釀，前方潮濕的...

吶喊「禁行惡法應廢除」 機車路權團體今晚立法院遊行

行政院日前通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，10項罰鍰1200元以下微罪不開放檢舉、記點，台灣機車路權促進會認為此修...

近期天氣3重點…賈新興：清明連假鋒面+東北風 午後局部雨

近期天氣有3重點，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天至下周一苗栗至彰化間仍有局部較大雷陣雨發生的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。