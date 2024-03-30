影／清明連假提前開跑 桃機今日預報人數創今年新高

清明連假將至，今年連假剛好落在星期四、五，所以只要多請星期一至三，就可以有9天的假期，許多人選擇出國旅遊，因此今天桃園機場出入境人數預報創下今年以來新高，也是疫情後的新高，來到單日13萬8224人次，之前最高峰是2月8日的13萬7733人次。

其中第二航廈的出境人數最高峰落在上午的8點到10點，來到了7365人次，而第一航廈則是上午7點到10點有7773人次。上午第二航廈的出境人潮動線還算流暢，機場公司也因應人流的增加而適時的疏導排隊動線，並未有塞住的情況出現。

而下禮拜將到來的清明連假，機場公司也有所準備，機場公司已於3月28日14時邀集航空公司、地勤公司、CIQS、聯外交通及商業廠商等單位，共同研議疏運計畫，檢視所有單位因應措施，除在疏運期間增派人力、因應人流加強引導、提升安檢查驗服務能量及餐飲供應，並視每日航班運量滾動調整。

機場公司表示這次清明連假出入境高峰預估會落在4月4日及4月7日假期最後一天，單日旅客量上看13萬人次，自4月3日至4月8日、共計6天，總運量74.9萬人次。

機場公司提醒旅客可以提早三小時到機場，並且在出國前確認護照效期為6個月以上，抵達國家是否需要簽證；過安檢線前預先脫掉外套、帽子、皮帶並將身上零錢等金屬物品取出放置於隨身行李。