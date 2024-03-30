中部以北轉偶雨 吳德榮：明天鋒面接近注意雷擊大雨

今天各地雲量多、仍偏暖；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，華南移入的雲層逐漸增厚，北部及中部轉有局部短暫雨。北部17至30度，中部21至33度，南部21至35度，東部18至31度。

明天、下周一鋒面接近，吳德榮表示，由於鋒面附近有對流系統發展，其中伴隨雷雨胞消長，模擬的降雨強度雖有調弱、降雨範圍也有調小的趨勢，中部以北仍有局部陣雨或雷雨的機率，應注意小範圍雷擊、強風及瞬間大雨的發生。

吳德榮表示，下周二至周四白天暖氣團影響，各地晴朗穩定、為暖熱如夏的天氣，要注意防曬、小心中暑。下周四晚起至周五另一鋒面抵達，北部及東半部轉有局部短暫雨，北台灣氣溫略降。