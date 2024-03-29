快訊

下周雨勢一波波！晴朗好天氣只有2天 清明連假降雨熱區出爐

寶林茶室中毒案釀2死！周姓廚師無保請回、限制出境出海

地牛翻身！晚間19點11分台東規模4.0地震 最大震度3級

清明連假運量74.9萬人次 桃機籲旅客提早3小時報到

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
桃園機場公司今表示，疏運時間自4月3日至4月8日、共計6天，總運量74.9萬人次。圖／桃園機場公司提供
桃園機場公司今表示，疏運時間自4月3日至4月8日、共計6天，總運量74.9萬人次。圖／桃園機場公司提供

清明節連續假期即將到來，不少旅客選擇出國旅遊，桃園機場公司今表示，疏運時間自4月3日至4月8日、共計6天，總運量74.9萬人次，出入境高峰預估會落在4月4日及4月7日，單日旅客量上看13萬人次，建議旅客提早3小時到機場。

桃園機場公司表示，今年清明節連續假期不少民眾計畫出國旅遊，出入境高峰預估會落在4月4日及4月7日，單日旅客量上看13萬人次，提醒旅客提早3小時抵達機場。第一航廈出發尖峰時段為上午7點至9點、下午1點至3點及晚間6點至7點。第二航廈出境尖峰時段為上午6點至10點、下午3點至5點及晚間10點至11點。

桃園機場公司指出，已於3月28日邀集航空公司、地勤公司、CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）、聯外交通及商業廠商等單位，共同研議疏運計畫，檢視所有單位因應措施，除在疏運期間增派人力、因應人流加強引導、提升安檢查驗服務能量及餐飲供應，並視每日航班運量滾動調整。

桃園機場公司提醒，旅客出國前應確認護照效期為6個月以上，抵達國家是否需要簽證；過安檢線前預先脫掉外套、帽子、皮帶並將身上零錢等金屬物品取出放置於隨身行李。

機場公司盤點旅客常見5種危安物品，將其分為三大類，禁止託運，僅能隨身攜帶上機為行動電源、傳統打火機（限一個）；禁止攜帶上機，僅限託運為刀剪工具類，如剪刀、美工刀及瑞士刀等及高壓噴罐類，如防狼噴霧等；禁止託運也禁止攜帶上機為含有鉛酸電池的手持式電風扇。

機場公司因應旅運需求與業者協調，並視人潮狀況彈性調整班次頻率，客運巴士國光1860（往臺中），4月3日加開1班（14：20）、4月7日加開2班（13：20、14：20）。統聯1623（往臺中），4月3日至4月7日13：00-00：00時段，由原本1小時1班調整為半小時1班。

桃園機場 清明節 連續假期

延伸閱讀

清明連假遇「台灣祭」 恆春半島交通管制

清明連假國1「這路段」易塞 中市府籲改走台74接國4

清明連假出國人潮多 台灣虎航請旅客三小時前到機場報到

王國材曝清明連假桃機較塞 虎航宣布提前3小時開放報到

相關新聞

下周雨勢一波波！晴朗好天氣只有2天 清明連假降雨熱區出爐

中央氣象署表示，未來一周溫暖偏熱，明天台灣北部附近有鋒面接近，水氣增加，下周日、周一鋒面接近台灣，台灣天氣不穩定，尤其周...

善導寺站冒濃煙、燒焦味疑失火？ 北捷：旅客行動電源所致

捷運板南線善導寺站開往南港展覽館方向月台，今天下午3點40分左右，遭民眾發現有濃濃燒焦味及冒煙，擔心是否失火。北捷回應，...

隔夜飯菜加熱再吃 醫指4觀念避免食物中毒

寶林茶室食物中毒案2死，人心惶惶。內分泌新陳代謝醫師蔡明劼在「蔡明劼醫師 健康。瘦身」臉書粉專表示，據說目前指向「米酵菌...

清明連假桃機運量74.9萬人次 籲旅客提早3小時報到

清明節連續假期即將到來，不少旅客選擇出國旅遊，桃園機場公司今表示，疏運時間自4月3日至4月8日、共計6天，總運量74.9...

地牛翻身！晚間19點11分台東規模4.0地震 最大震度3級

中央氣象署表示，今天晚間7點11分發生芮氏規模4.0地震，最大震度3級，震央即在台東縣政府東方19.4公里 ，位於台灣東...

去年遊覽車評鑑結果出爐 29家因違規、肇事評列不列等

疫後遊覽車使用需求增，事故也隨之增加，去年總計有637件遊覽車事故，創近4年新高。交通部公路局今公布去年遊覽車客運業評鑑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。