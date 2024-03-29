清明連假運量74.9萬人次 桃機籲旅客提早3小時報到

清明節連續假期即將到來，不少旅客選擇出國旅遊，桃園機場公司今表示，疏運時間自4月3日至4月8日、共計6天，總運量74.9萬人次，出入境高峰預估會落在4月4日及4月7日，單日旅客量上看13萬人次，建議旅客提早3小時到機場。

桃園機場公司表示，今年清明節連續假期不少民眾計畫出國旅遊，出入境高峰預估會落在4月4日及4月7日，單日旅客量上看13萬人次，提醒旅客提早3小時抵達機場。第一航廈出發尖峰時段為上午7點至9點、下午1點至3點及晚間6點至7點。第二航廈出境尖峰時段為上午6點至10點、下午3點至5點及晚間10點至11點。

桃園機場公司指出，已於3月28日邀集航空公司、地勤公司、CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）、聯外交通及商業廠商等單位，共同研議疏運計畫，檢視所有單位因應措施，除在疏運期間增派人力、因應人流加強引導、提升安檢查驗服務能量及餐飲供應，並視每日航班運量滾動調整。

桃園機場公司提醒，旅客出國前應確認護照效期為6個月以上，抵達國家是否需要簽證；過安檢線前預先脫掉外套、帽子、皮帶並將身上零錢等金屬物品取出放置於隨身行李。

機場公司盤點旅客常見5種危安物品，將其分為三大類，禁止託運，僅能隨身攜帶上機為行動電源、傳統打火機（限一個）；禁止攜帶上機，僅限託運為刀剪工具類，如剪刀、美工刀及瑞士刀等及高壓噴罐類，如防狼噴霧等；禁止託運也禁止攜帶上機為含有鉛酸電池的手持式電風扇。

機場公司因應旅運需求與業者協調，並視人潮狀況彈性調整班次頻率，客運巴士國光1860（往臺中），4月3日加開1班（14：20）、4月7日加開2班（13：20、14：20）。統聯1623（往臺中），4月3日至4月7日13：00-00：00時段，由原本1小時1班調整為半小時1班。