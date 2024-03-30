快訊

少了陸客加持…觀光署長首曝：擬下修1200萬觀光客目標

老人4G、5G上網資費怎麼挑？他挑1GB吃到飽激過來人曝原因：絕對不夠

AV女優小那海綾穿兄弟球衣 喊話：想看台灣棒球

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清明掃墓六大禁忌要注意！踩雷恐將晦氣帶回家

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
清明掃墓六大禁忌要注意！踩雷恐將晦氣帶回家 圖片來源/unsplash
清明掃墓六大禁忌要注意！踩雷恐將晦氣帶回家 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「掃墓禁忌」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的清明掃墓禁忌。

清明節是台灣重要的傳統民俗節日，人們會在這天掃墓祭奠祖先、踏青郊遊；而在拜拜、緬懷親友的同時，也有一些行為被視為不可觸犯的禁忌，一起來看看掃墓時要避免的事情有哪些吧！

祭拜用「水果」挑選引熱議　民間流傳掃墓禁忌引網友正反論戰

▲ 網友熱議TOP6掃墓禁忌 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP6掃墓禁忌 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「掃墓禁忌」的相關話題討論，可以發現「水果禁忌」最受網友熱議，不少民眾提到拜拜時所要準備的水果其實暗藏玄機，「並不是所有水果都適合拿來祭拜」，特別是整串的水果如荔枝、龍眼等，被認為隱含著「厄運一連串」、「死成串」等不祥意義，更有人直言「拿上供桌，很可能衰整年」。

但也有部分網友持相反意見，認為「心誠則靈，選親人愛吃的都很好」、「水果只要新鮮，心意才是重點」，指出供品挑選應以心意為重。

而「孕婦／幼兒／經期中」等群體在傳統上也被認為不適合前往掃墓，因民間有一說法指出墓地陰氣較重，可能使這類人群招煞。

而這種說法也在社群上引起兩派網友論戰，有民眾表示「墓地的確煙塵、石頭太多，有點危險」，認為此一禁忌基於安全考量來看頗為合理，但也有網友直言「怪力亂神，胡說八道」，認為只要事先評估掃墓環境及本人身體狀況即可。

另外，網友也呼籲要注意掃墓的「時間安排」，民俗傳統中普遍相信鬼神及魂魄害怕陽氣、喜愛陰氣，所以最適合的祭拜時間往往是在白天，且最晚要在下午３點前完成。

對此網友也提出其他論點來附合「古代往往都是用油燈，太晚掃的確不好」、「主要是安全考量，怕路上遭遇不測」。

你還聽說過哪些掃墓禁忌嗎？清明節對許多人而言是向祖先及親友表達思念的重要節日，雖然每個人對於掃墓禁忌的看法不同，但仍應尊重彼此的信仰，也祝福大家能度過愉快的清明時節。

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「掃墓禁忌」相關討論則數。

觀測期間：2023/03/01~2024/03/05，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

社群 禁忌

延伸閱讀

愈近清明愈難買…台南消保官查春捲價格 部分小漲1成

預期清明掃墓車流增 蘆洲交通疏導措施看這裡

清明連假國1「這路段」易塞 中市府籲改走台74接國4

【重磅快評】AI線上祭祖會影響清明掃墓文化？

相關新聞

少了陸客加持…周永暉首曝：擬下修1200萬觀光客目標

疫後各國搶觀光客，交通部觀光署今年訂定1200萬人次國際觀光客來台目標，但兩岸觀光至今仍未破冰，外界擔心少了陸客加持難以...

對流雲系發展旺盛 南投山區大雨特報、慎防短延時強降雨

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天上午南投山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

今水氣增！明起鋒面南壓降雨最顯著 中北部雨彈轟恐打雷

一早各地的雲量就偏多，並不時下起陣雨，天氣風險公司天氣分析師李至晟今天表示，因為新一波鋒面正在中國大陸上醞釀，前方潮濕的...

吶喊「禁行惡法應廢除」 機車路權團體今晚立法院遊行

行政院日前通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，10項罰鍰1200元以下微罪不開放檢舉、記點，台灣機車路權促進會認為此修...

近期天氣3重點…賈新興：清明連假鋒面+東北風 午後局部雨

近期天氣有3重點，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天至下周一苗栗至彰化間仍有局部較大雷陣雨發生的...

今年沒陸客來台 旅客數達不了1,200萬目標？觀光署長承認了

今年來台觀光客目標設定為1,200萬人次，其中陸客規劃來客數為200至250萬人次，但兩岸關係愈趨緊張，完全沒有緩和跡象...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。