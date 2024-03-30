清明掃墓六大禁忌要注意！踩雷恐將晦氣帶回家



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「掃墓禁忌」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的清明掃墓禁忌。

清明節是台灣重要的傳統民俗節日，人們會在這天掃墓祭奠祖先、踏青郊遊；而在拜拜、緬懷親友的同時，也有一些行為被視為不可觸犯的禁忌，一起來看看掃墓時要避免的事情有哪些吧！

祭拜用「水果」挑選引熱議 民間流傳掃墓禁忌引網友正反論戰

▲ 網友熱議TOP6掃墓禁忌 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「掃墓禁忌」的相關話題討論，可以發現「水果禁忌」最受網友熱議，不少民眾提到拜拜時所要準備的水果其實暗藏玄機，「並不是所有水果都適合拿來祭拜」，特別是整串的水果如荔枝、龍眼等，被認為隱含著「厄運一連串」、「死成串」等不祥意義，更有人直言「拿上供桌，很可能衰整年」。

但也有部分網友持相反意見，認為「心誠則靈，選親人愛吃的都很好」、「水果只要新鮮，心意才是重點」，指出供品挑選應以心意為重。

而「孕婦／幼兒／經期中」等群體在傳統上也被認為不適合前往掃墓，因民間有一說法指出墓地陰氣較重，可能使這類人群招煞。

而這種說法也在社群上引起兩派網友論戰，有民眾表示「墓地的確煙塵、石頭太多，有點危險」，認為此一禁忌基於安全考量來看頗為合理，但也有網友直言「怪力亂神，胡說八道」，認為只要事先評估掃墓環境及本人身體狀況即可。

另外，網友也呼籲要注意掃墓的「時間安排」，民俗傳統中普遍相信鬼神及魂魄害怕陽氣、喜愛陰氣，所以最適合的祭拜時間往往是在白天，且最晚要在下午３點前完成。

對此網友也提出其他論點來附合「古代往往都是用油燈，太晚掃的確不好」、「主要是安全考量，怕路上遭遇不測」。

你還聽說過哪些掃墓禁忌嗎？清明節對許多人而言是向祖先及親友表達思念的重要節日，雖然每個人對於掃墓禁忌的看法不同，但仍應尊重彼此的信仰，也祝福大家能度過愉快的清明時節。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「掃墓禁忌」相關討論則數。

觀測期間：2023/03/01~2024/03/05，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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