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首屆「幸福巴士金運獎」出爐 屏東2鄉囊括卓越、傑出獎

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
公路局今舉辦首屆「幸福巴士金運獎頒獎典禮」。圖／公路局提供
公路局今舉辦首屆「幸福巴士金運獎頒獎典禮」。圖／公路局提供

為解決偏鄉交通問題，交通部近年推動幸福巴士協助偏鄉運輸，為提升幸福巴士營運效率及服務品質，公路局舉辦首屆「幸福巴士金運獎頒獎典禮」，分別由屏東縣春日鄉獲得卓越獎；屏東縣來義鄉及台中市和平區獲得傑出獎；新竹縣尖石鄉及高雄市美濃區獲得績優獎，邀請交通部長王國材代表頒獎。

公路局表示，幸福巴士評獎透過各區監理所提名，進行第一階段簡報及書面審查後，挑選出5名入圍名單。第二階段進行實地訪查，藉由評審委員實地了解及感受入圍幸福巴士之營運狀況與服務品質，進一步評比出獲得卓越獎、傑出獎與績優獎團隊，也作為其他相關單位仿效學習參考。

王國材表示，公路局2016年起推動幸福巴士，至今全國已涵蓋176鄉鎮、453條路線，偏鄉公共運輸空間涵蓋率也從70%提升到92%，大幅改善原偏鄉地區公共運輸需求。此次獲獎的5個鄉鎮皆是資源稀缺的偏遠地區，幸福巴士過去是解決當地民眾就醫跟就學的不方便，現在已經融合生活與觀光，像是過去偏鄉長者生病等不到車來載，有了幸福巴士後，他們就能很方便到各個醫院去。

公路局長陳文瑞也說，幸福巴士能遍地開花，歸功於各監理所站以及各地方政府、營運單位、區研中心等所有相關單位的努力。偏鄉交通服務的工作是永續的，除需持續投入資源與鬆綁法規外，也要在眾多結果中，找出卓越傑出的績優範例讓大家參考學習，期望能激勵其他幸福巴士相關單位持續精進。

偏鄉 屏東縣 巴士

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