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全台首度完成整改焚化廠 新店廠歲修完成「發電提升15%」

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市新店垃圾焚化廠日前進行年度歲修保養，圖為查看2號爐爐床火格子檢整完成後狀況。圖／新北環保局提供
新北市新店垃圾焚化廠日前進行年度歲修保養，圖為查看2號爐爐床火格子檢整完成後狀況。圖／新北環保局提供

新北市新店垃圾焚化廠每日可處理新北約600公噸的生活垃圾，本月4日起進行年度歲修保養，為穩定焚化廠營運及處理效能，日前歲修工作完成。環保局長程大維表示，這是台灣第一個完成整改作業的焚化廠，不僅提升焚化廠運轉穩定度、發電效能更提升約15%，也降低汙染排放。

程大維日前實地察歲修作業的各項環節，包含設備檢修、與現場工作人員交流、確認安全防護措施落實情況，並要求廠方務必按照歲修計畫進行作業，同時應依照相關規定和標準作業進行檢修任務，確保作業過程中的安全性和效率。

營運廠商達和公司廠長表示，新店垃圾焚化廠營運狀況良好，去年整年度新店廠運轉率為95.61%。今年歲修工作重點為水牆管及過熱器管更換、垃圾進料器及爐床火格子檢整、水牆管耐火檢整及廢氣處理設施清潔檢整、氣冷式冷卻風扇鰭片清洗，各項工作在27日已順利完成。

環保局表示，焚化廠作為新北市生活垃圾處理的重要設施，設備的定期檢修和維護，有助及時排查隱患，保證運轉的安全和穩定，減少能源消耗和汙染排放，呼籲市民務必配合垃圾分類和資源回收政策，共同提升廢棄物處理效能及資源回收再利用率，促進資源永續利用。

環保局長程大維（中）日前實地察歲修作業的各項環節，包含設備檢修、與現場工作人員交流、確認安全防護措施落實情況。圖／新北環保局提供
環保局長程大維（中）日前實地察歲修作業的各項環節，包含設備檢修、與現場工作人員交流、確認安全防護措施落實情況。圖／新北環保局提供
新北市新店垃圾焚化廠日前進行年度歲修保養，正查看運轉中1號爐燃燒狀況。圖／新北環保局提供
新北市新店垃圾焚化廠日前進行年度歲修保養，正查看運轉中1號爐燃燒狀況。圖／新北環保局提供

資源回收

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