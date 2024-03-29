達文西直腸癌手術納健保 98歲病患受惠術後喜迎新人生

大腸直腸癌是台灣癌症發生率第一名，去年3月1日起達文西直腸癌手術納入健保給付，讓有需要的患者相較過去可節省約三分之一費用，高雄榮總近日以第四代達文西機械手臂成功治癒1名近百歲直腸癌患者，因為傷口小，他術後7日即出院返家，恢復正常生活，喜迎新人生。

高雄榮民總醫院表示，去年3月1日起，健保新增給付17項達文西手術費用，包括一般外科、大腸直腸外科及胸腔外科手術，大腸直腸癌患者也因此受惠，經達文西機械手臂行低前位直腸切除術也是其中一項新增給付的項目，原本達文西直腸癌手術費用約30萬元，健保給付後，僅需自費手術特殊耗材20萬元至25萬元，患者最多可減輕就醫負擔三分之一。

高雄榮總說，劉姓男子（98歲）因排便型態改變約有半年，由家人陪同之下至高雄榮總就醫，院方積極安排相關檢查後，診斷為直腸癌，經高雄榮民總醫院大腸直腸外科許詔文主任及吳志謙主治醫師醫療團隊詳細說明後，選擇以達文西機械手臂切除腸道腫瘤。

因為術後傷口小，身體活動力復原快，劉男在術後約7日即出院返家，恢復正常生活。劉男說，他冒險開刀，相當感謝高雄榮總的團隊照顧，「救了我一命！」劉男的兒子說，以往一般民眾可能難以負擔達文西手術的費用，納入健保給付，對有需要的人幫助很大。