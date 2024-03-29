快訊

寶林茶室案第2例死者！士檢證實體內「檢出米酵菌酸」

動機複雜？兒遭爆料涉黃…傳國防部長邱國正遞辭呈

MLB／水原一平曾帶球員去賭場！陽岱鋼認好交情、曝真面目

聽新聞
test
0:00 / 0:00

達文西直腸癌手術納健保 98歲病患受惠術後喜迎新人生

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
劉姓男子（右）表示，他冒險開刀，相當感謝高雄榮總的團隊照顧，救了他一命。記者王勇超／翻攝
劉姓男子（右）表示，他冒險開刀，相當感謝高雄榮總的團隊照顧，救了他一命。記者王勇超／翻攝

大腸直腸癌是台灣癌症發生率第一名，去年3月1日起達文西直腸癌手術納入健保給付，讓有需要的患者相較過去可節省約三分之一費用，高雄榮總近日以第四代達文西機械手臂成功治癒1名近百歲直腸癌患者，因為傷口小，他術後7日即出院返家，恢復正常生活，喜迎新人生。

高雄榮民總醫院表示，去年3月1日起，健保新增給付17項達文西手術費用，包括一般外科、大腸直腸外科及胸腔外科手術，大腸直腸癌患者也因此受惠，經達文西機械手臂行低前位直腸切除術也是其中一項新增給付的項目，原本達文西直腸癌手術費用約30萬元，健保給付後，僅需自費手術特殊耗材20萬元至25萬元，患者最多可減輕就醫負擔三分之一。

高雄榮總說，劉姓男子（98歲）因排便型態改變約有半年，由家人陪同之下至高雄榮總就醫，院方積極安排相關檢查後，診斷為直腸癌，經高雄榮民總醫院大腸直腸外科許詔文主任及吳志謙主治醫師醫療團隊詳細說明後，選擇以達文西機械手臂切除腸道腫瘤。

因為術後傷口小，身體活動力復原快，劉男在術後約7日即出院返家，恢復正常生活。劉男說，他冒險開刀，相當感謝高雄榮總的團隊照顧，「救了我一命！」劉男的兒子說，以往一般民眾可能難以負擔達文西手術的費用，納入健保給付，對有需要的人幫助很大。

高雄榮總說，這次成功的手術不僅僅是患者的福音，更是現在醫療科技進步的一大里程碑，但仍要提醒民眾，大腸直腸癌的成因除了年齡與家族史外，也與生活型態息息相關，如飲食習慣、體重過重、嗜菸酒或缺乏運動等，除了定期接受國健署提供的大腸直腸癌篩檢外，維持良好的健康生活也非常重要。

高齡98歲的劉姓男子（右二）在高雄榮總以達文西機械手臂切除腸道腫瘤，因傷口小，術後約7日即出院返家，恢復正常生活。記者王勇超／翻攝
高齡98歲的劉姓男子（右二）在高雄榮總以達文西機械手臂切除腸道腫瘤，因傷口小，術後約7日即出院返家，恢復正常生活。記者王勇超／翻攝
98歲劉姓男子今天在家屬陪同下返回高雄榮民總醫院，感謝醫療團隊以第四代達文西機械手臂治癒他的直腸癌。圖／高雄榮總提供
98歲劉姓男子今天在家屬陪同下返回高雄榮民總醫院，感謝醫療團隊以第四代達文西機械手臂治癒他的直腸癌。圖／高雄榮總提供

患者 手術 達文西

延伸閱讀

百歲嬤置換髖關節…術前走路卡卡 術後可爬5層樓

男童心跳突飆破200心律不整惹禍 零輻射手術救命

影／Hugo手術觀摩中心揭牌 泌尿、婦產微創手術大躍進

恐成私人金庫？撥公務預算納健保基金 石崇良釋疑：大家想多了

相關新聞

紅麴使用廣泛 營養師：紅露酒、降膽固醇藥都有它

日本小林製藥含紅麴保健食品食用後出現腎臟疾病，截至今天已造成5人死亡。南投醫院營養師黃淑敏說，台灣早期會使用紅麴製作紅露...

經痛20年元兇找到了！她靠「戒奶」脫離苦海：狂喝冰的也不痛

不少女性每個月都深受「經痛」的折磨，近日一名女網友分享，長期以來她的經痛十分嚴重，每個月都要靠止痛藥緩解，到醫院檢查、嘗試許多民間偏方都無法解決。直到她因為減肥而開始飲食管理，停止食用「奶製品」，才發現困擾她20年的經痛元兇竟是「牛奶」。

隔夜飯菜加熱再吃 醫指4觀念避免食物中毒

寶林茶室食物中毒案2死，人心惶惶。內分泌新陳代謝醫師蔡明劼在「蔡明劼醫師 健康。瘦身」臉書粉專表示，據說目前指向「米酵菌...

清明連假國1「這路段」易塞 中市府籲改走台74接國4

今年清明節連假4天，民眾出遊、掃墓將湧車潮。台中市交通局長葉昭甫表示，連假期間，國1豐原至大雅路段易塞車，建議民眾開車改...

【重磅快評】AI線上祭祖會影響清明掃墓文化？

清明是華人的重要日子，再忙也要返鄉掃墓、祭祖；兩岸都一樣，車船票難買，路上車流塞爆了，很辛勞的。這局面近年有些變化，由於...

獨／Gogoro Pulse性能超強悍網憂「換到舊電池」 續航力之謎官方回應了

Gogoro在今年一口氣推出2大類電動機車，分別為旗艦級Gogoro Pulse系列和親民入門款Gogoro JEGO，而Gogoro Pulse跳脫以往造型，採全新設計架構，並擁有新一代Hyper Drive動力系統，也將在4月2日上市。不過有車迷認為，電池部分仍讓人擔憂，表示「這台車擁有最先進的科技，但仍然會換到10年前的電池。」引起熱議，對此Gogoro官方也做出回應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。