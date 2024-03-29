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恆春半島洋蔥產業跌至低谷 喜迎豐收卻和中部產區撞期

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東恆春半島洋蔥由20年多前全盛時期的800公頃降至今年的380公頃，今年和中部地區產季撞期，致量大價跌，每公斤收購均價由去年16年跌至8元，沖淡豐收的喜悅。記者潘欣中／攝影
屏東恆春半島洋蔥由20年多前全盛時期的800公頃降至今年的380公頃，今年和中部地區產季撞期，致量大價跌，每公斤收購均價由去年16年跌至8元，沖淡豐收的喜悅。記者潘欣中／攝影

屏東恆春半島是國內洋蔥生產重鎮，近年受進口洋蔥、農村老化缺工、原物料成本上漲和冬季氣候異常等因素影響，已由20年多前全盛時期的800公頃降至今年的380公頃；今年喜迎豐收，但受去年小犬颱風影響產期延後，和中部產區「撞期」致量大價跌，每公斤收購均價由去年16年跌至8元，沖淡豐收的喜悅，看著曾經風光的產業跌至低谷，老輩蔥農心中五味雜陳。

恆春半島的天候條件適合種洋蔥，因採粗放種植，施肥較其它作物輕鬆，50年前就成為火紅的農業，不僅在地農民紛紛投入，外地農民也紛紛移居加入種植行列，全盛時期面積達800多公頃，占全台近半產量，還外銷日本，但近20年來逐年下降，據農糧署統計，今年剩380公頃，較全盛時期大砍逾半。

「產業是否式微，賺錢與否是指標！」恆春鎮農會總幹事林順和說，前幾年冬季氣候異常導致歉收，供給量下滑，價格便爬升，但農民卻無貨可賣，去年因量少每公斤收購均價16元，今年因去年小犬颱風傷蔥苗產期延後，卻和中部產區產季撞期，今年量大跌至8元，扣除成本僅小賺，讓人擔憂的是，倘若種洋蔥收入不如預期或虧損，必導致產業萎縮失，「洋蔥曾經養活了恆春，產業保不住，是地方不樂見的」。

「諸多不利因素加在一起，式微是可預見的！」車城農會總幹事林茂盛說，洋蔥是勞力密集產業，恆春半島洋蔥不像國外大面積種植，不利機械化，農村人口老化和缺工問題一直存在，國軍每年3至4月的洋蔥助收幫助有限，加上開放國外洋蔥進口、原物料成本上漲和國內產季重疊影響價格和氣溫異常等多重因素，老輩蔥農相繼退休或租人改種其他經濟農作，要救很辛苦。

「看著曾經風光的經濟作物由盛轉衰，心中五味雜陳！」在恆春種了近半世紀洋蔥，創立大和蔬果合作社的77歲蔥農謝信惠，全台契作面積高達300多公頃，他說，恆春半島每年冬天吹強勁落山風，土壤多是貧脊砂礫土，不利農作物生長，卻很適合洋蔥，從全盛時期800多公頃到現在砍半，原因有很多，最簡單的就是農民賺不到錢。

農糧署副署長姚志旺說，隨著時間巨輪轉動，恆春半島洋蔥種植面積已大幅減少，產業面臨升級、轉型的嚴苛考驗；生產面藉機械化克服人力問題、農改技術解決病害問題，行銷面以產地標章，打破以往盤商收購、喊價制度，建立恆春半島專屬洋蔥品牌，拓展外銷市場，長程目標推動友善（有機）農法，進而結合觀光，不只立於不敗之地，還能發揚光大。

屏東恆春半島洋蔥由20年多前全盛時期的800公頃降至今年的380公頃，今年和中部地區產季撞期，致量大價跌，每公斤收購均價由去年16年跌至8元，沖淡豐收的喜悅。記者潘欣中／攝影
屏東恆春半島洋蔥由20年多前全盛時期的800公頃降至今年的380公頃，今年和中部地區產季撞期，致量大價跌，每公斤收購均價由去年16年跌至8元，沖淡豐收的喜悅。記者潘欣中／攝影

恆春 洋蔥 農民

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