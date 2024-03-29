4月觀星行事曆塞爆 「三體」星體主角有機會看到

觀星好時節4月即將到來，台北市立天文館今天預告，各類天象塞滿觀星行事曆，包含罕見的日全食奇景、肉眼可見的明亮彗星、以火球著稱的天琴座流星雨、隨時可能爆發的新星，以及最夯影視劇集「三體」的星體主角都將登場。

天文館表示，台灣時間4月9日凌晨，美洲將出現日全食奇景，估計全食過程4分多鐘，變黑的天空將出現約10顆星星和彗星，也因發生在人口稠密地區，所以廣受矚目。台灣雖無法目睹，天文館會將彙整相關資料與直播網點與國人共享天文奇景。

至於行星動態，天文館分享4月11日拂曉前東方天空會有「火星合土星」，27日凌晨則是「心宿二合月」、29日拂曉「火星合海王星」，相合的星體非常接近，值得觀賞。

天文館說，未來5年內肉眼可見的少數彗星之一，12P/龐士-布魯克斯彗星（12P/Pons-Brooks）將於4月21日到達近日點，屆時其亮度可達4等左右，日落後出現在西方地平線附近，民眾可配合雙筒望遠鏡欣賞。

天文館指出，隔天22日是4月天琴座流星雨極大期，預估每小時出現流星數約18顆，此流星雨以火流星數量多而聞名，雖然月相近望，但下半夜朝背向月球方向觀賞，仍有機會看見不少亮度驚人的火流星。

天文館另提及，根據天文學家預測，周期80年的「再發新星」北冕座T星於3月至9月間爆發，屆時亮度會突增近1600倍，從原本肉眼無法看見的10等暗星變成大約2等亮星，甚至比北極星還亮，成為1975年以來最亮新星。

最近引發熱議的科幻影集「三體」，天文館說，劇情設定外星三體文明的發源地為來自距離太陽最近的恆星，半人馬座α「南門二」系統，這顆星不僅真實存在且是夜空第3亮恆星，僅次於天狼星和老人星，它也是電影阿凡達的潘朵拉星球所在地。