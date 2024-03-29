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王國材曝清明連假桃機較塞 虎航宣布提前3小時開放報到

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今年清明連假預計有不少民眾出國旅遊。示意圖／記者周湘芸／攝影
今年清明連假預計有不少民眾出國旅遊。示意圖／記者周湘芸／攝影

清明連續假期（4月4日至7日）將至，總計有4天連假，不少民眾選擇出國旅遊，台灣虎航今宣布將於航班起飛前3小時開始接受辦理報到。交通部長王國材今被問到桃園機場量能能否負荷？他表示，那天可能會比較塞一點，但桃園機場過去也經歷很多連續假期考驗，都沒有問題。

王國材表示，應該沒問題，桃園機場過去也經歷很多連續假期考驗。雖然那天可能會比較塞一點，但不管在路側還是空側都會全力以赴，大家放心出國去。

台灣虎航今也宣布，為避免出國人潮流量增加，進而影響機場安檢及證照查驗的作業時程，甚至可能造成旅客趕不上航班的情況，4月4日至7日，凡是於桃園機場出發的航班，將於航班起飛前3小時開始接受辦理報到手續，建議旅客儘早抵達機場並至少於航班起飛前1小時完成報到手續，以避免後續過程壅塞。

台灣虎航也提醒，旅客於辦理行李託運作業時，請勿於託運行李內放置行動電源、打火機與危險物品等，以免託運行李無法通過X-RAY檢查作業，間接影響旅客後續通過安檢及證照查驗的時間；也建議旅客可事先申請自動通關，以加快通關效率。

此外，台灣虎航也鼓勵旅客可預先至台灣虎航官網辦理自助報到，亦可使用桃園機場自助行李託運(Self Bag Drop, SBD)系統等智慧化服務，以節省等候時間。

台灣虎航 桃園機場

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