掃墓注意！恙蟲病全國累計27例 花東居冠、北北基桃也淪陷

進入中央疾管署第4類法定傳染病恙蟲病高峰期，累計今年1至3月通報個案數達27例，其中花東12例最多，台東縣累計6例。台北榮民總醫院台東分院腎臟科洪堯民醫師提醒民眾清明掃墓一定特別注意小心，避免被恙蟲叮咬。

洪堯民指出，恙蟲病例發生，多集中在清明節至夏季期間，感染地則大多位於東部地區，若不幸被恙蟲叮咬，不只會引起高燒，更可能會引發肺炎與急性肝炎，民眾忽視未經治療，死亡率最高達到60%，真的絕對不能輕忽。

根據衛福部疾管署統計今年1至3月分恙蟲通報個案數資料顯示，全國目前累計有27例，花東仍為全國最多的12例，就連北北基桃也累計7例，台中則有2例。去年統計多達204例，其中台東縣自2020年連續3年恙蟲案例高居全國最高。

洪堯民表示，恙蟲病常見的症狀有發燒、頭痛及肌肉關節痠痛，被恙蟲叮咬後的皮膚可能會出現紅疹或者焦痂，嚴重時會有肝腎功能異常、黃疸、血小板過低、心肌炎、及肺炎，休克等現象。但因不易單就臨床表現而被診斷出來，故往往容易誤判進而可能延誤治療。

他強調，倘若民眾因出現上述症狀前往就醫時，應將旅遊史或是否有接觸到草叢環境等告訴醫師，以便醫師進一步抽血檢驗，若及時治療則死亡率小於5%。

台東縣衛生局表示，目前縣內恙蟲通報鄉鎮，分別有長濱、海端、鹿野、達仁及金峰鄉等共計6例。5年前還曾發生一名外國女遊客不慎遭到恙蟲叮咬，後因太慢治療，出現併發症不幸過世的案例。