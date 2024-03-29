在野提案凍漲電價 環團：反對凍漲圖利工業電價

因應調漲電價帶來物價上漲，立法院國民黨、民眾黨團均提案，建請立院決議立即停止調漲電價。環團今召開記者會通批藍白的提案是圖利工業用電，凍漲反讓全民健康受威脅，也指出電價漲幅過低猶如溫水煮青蛙，不利節能成效。

立院國民黨團和民眾黨團日前聯手提案，建請立院決議凍漲電價，該案將列入今日院會的討論事項，彰化縣環保聯盟等十餘個環團因此緊急動員於今早9點在立法院前聯合召開記者會，籲請藍白兩黨即時喊停電價凍漲的院內決議表決，莫讓電價合理化調整的改革之路倒退受挫。

現場環團紛紛舉起手板和透過口號痛批，立法院兩大在野黨今天將聯手提案凍漲電價，違逆電價合理調整，當去化石燃料補貼已是全球趨勢下，藍白政治杯葛大戲像是考試畫錯重點，也是圖利占比超過50％以上的工業用電。而經濟部也將挪用1000億的徵稅大手筆補貼台電去年虧損，變相維持工業用電補貼，加上電價漲幅偏低不利淨零轉型，質疑藍白綠三黨不約而同傾斜圖利耗電大企業。

根據台電公告的2023年平均發購電成本，2022年度平均3.39元，2023年平均4.1688元，而工業用電最低只有1.58元／度(低壓)、1.75元／度(高壓)、1.66度／元(特高壓)。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，電價調漲應該合理化，尤其是高耗電、高汙染、高排碳的產業應該把外部成本內部化，反映真實電價成本，但至今電價仍嚴重偏低，低於台電公告的電價成本。以2022年平均每度電3.9083元、2023年4.1688元，以及2024年2月底3.6730元來算，電價調漲只有尖峰時間的4.99至5.78元高於電價成本，其餘時間都低於電價成本。

施月英痛批，24小時的汙染生產者在離峰享有低於成本的電價根本不合理，也成為阻礙節電的絆腳石，而電力調漲幅過低又如溫水煮青蛙，讓節能成效不彰。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，目前的電價遠低於台電的發電成本，沒有合理電費等於用電大戶不斷得到大量電價補貼，即不公平也不利產業節能，發電成本也應該將環境生態、健康等成本都納入，也就是要有合理電價，呼籲在野黨不要以民生當藉口來護航用電大戶。