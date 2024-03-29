颱風命名大風吹「梅姬」確定掰了！專家曝換掉9個名字

「又到了一年一度颱風名稱更換的時候」，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，經過颱風委員會決議，預估今年會換掉9個名字，「越換越奇怪了」。

吳聖宇分享9個颱風名字取新名字，並將舊名和預定更換的新名對照。他說，要再等中央氣象署決定正式的中文名稱。「不管最後是音譯還是意譯，總之越換越奇怪了」。

9個重新命名颱風包括：奈格Nalgae改為Jamjari（昆蟲、蜻蜓）、馬鞍Ma-on改為Tsing-ma （香港地名，青馬大橋）、圓規Kompasu改為Tokei（星座，時鐘座）、軒嵐諾Hinnamnor改為Ong-mang（鋒芒）、馬勒卡Malakas改為Amuyao（菲律賓地名，火山名）。

梅姬Megi改為Gosari（植物，蕨類嫩莖）、諾盧Noru改為Hodu（植物，胡桃）、雷伊Rai改為Sarbul（雅浦島西風神）、康森Conson改為Luc-binh（植物，布袋蓮）。

網友表示，「3個進了名人堂退役了，杜蘇芮、蘇拉、海葵」、「梅姬要被置換了」、「怎麼名字愈取愈難聽」、「小犬沒被換掉？」