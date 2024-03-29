微弱鋒面各地多雲 明起天氣轉差 周日全台溼答答慎防雷雨

今天清晨微弱鋒面系統已逐漸通過減弱，天氣風險公司天氣分析師方俊元表示，北部及東部周圍微弱東北到偏東風的環境存在，南部地區偏南到西南風的環境，中北部、東南部近山區局部零星短暫雨，其餘各地多雲天氣，午後山區有對流發展帶來局部短暫雨的機會。

溫度方面，方俊元表示，這波鋒面過後並沒有東北季風南下，北部、東北部高溫略下降，其餘各地大致是持平，沒有明顯的變化，北部、東北部氣溫大致在20-26度、中部21-30度、南部23-31度。

今天晚間環境水氣增多趨勢，方俊元表示，各地的雲量普遍會增加，明天環境西南風風速增強，西半部地區容易出現局部短暫雨甚至零星雷雨。中午過後降雨的範圍會變廣一些，北部也有較高的降雨或雷雨機會，隨著北方鋒面接近，對流雲系發展時間可能延長。

周日鋒面接近，方俊元表示，台灣周圍偏南至西南風環境，上空大氣環境相當不穩定，中部以北短暫陣雨或雷雨發生，東北部及南部地區局部短暫陣雨或雷雨，其餘各地普遍局部短暫陣雨。

他說，整體來說周日各地降雨機會都比較高，並且在西半部地區比較容易有感受較明顯的雨勢出現。民眾外出記得攜帶雨具，遇到雷雨時也要適時找建築物躲避。

這波鋒面預估會影響到下周一上午，方俊元表示，中午過後隨著鋒面系統遠離，環境仍是偏南至西南風，各地午後對流雲系發展帶來陣雨或雷雨的機會，中部以北的降雨範圍有機會更擴散一些。

他表示，到了下周二、周三周圍的偏南到西南風風速比較強，環境水氣減少，午後的對流雲系發展比較減緩一些，各地大致是晴時多雲穩定的天氣，只有午後在深山可能零星短暫降雨出現。