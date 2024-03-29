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周末春雨鋒面逼近台灣 粉專：中部以北大雨機率高

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周末春雨鋒面就要南下接近台灣，但全台各地的雨量預報，各國模式仍然有非常大的差距。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
周末春雨鋒面就要南下接近台灣，但全台各地的雨量預報，各國模式仍然有非常大的差距。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

中央氣象署預期周日將有鋒面接近。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周末春雨鋒面就要南下接近台灣，但全台各地的雨量預報，各國模式仍然有非常大的差距。

各國模式預報仍有共同點，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，例如影響時間為周日至下周一春雨鋒面最靠近，水氣最多，各地最容易下雨。下周一晚間起鋒面遠離，天氣回穩。

但雨區分布的範圍，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，各模式看法還是有差，比較確定的是北部、中部幾乎一定下雨，出現大雨機率也較高，安排活動先有心理準備。

「南部則是各家看法落差最大的地方」，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，歐洲模式和美國模式的預報差距非常大，很可能要看到時狀況，且戰且走應變。畢竟這種對流預報難度不小，「就像打游擊一樣」，隨時留意當下狀況。「至於哪家模式會勝出，周末見真章」。

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