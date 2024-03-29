今大台北零星飄雨 吳德榮：周日鋒面逼近挾雷雨胞
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天微弱鋒面快速掠過，大台北偶零星飄雨轉多雲，東半部轉有局部短暫雨，北台灣氣溫略降；其他地區影響很小。北部18至28度，中部19至33度，南部20至34度，東部18至30度。
吳德榮表示，明天天各地多雲時晴，氣溫升，大氣漸趨不穩定，北台灣及中部山區下午起有局部短暫陣雨的機率。
周日、下周一另一鋒面接近，吳德榮表示，由於此波鋒面附近有對流系統發展，其中伴隨雷雨胞消長，但對台灣的影響程度，模式有調弱的趨勢，需繼續觀察。
下周二、周三鋒面北移，吳德榮表示，各地好轉，為暖熱如夏的天氣。下周四微弱鋒面快速掠過，大台北轉有零星短暫雨，北台灣氣溫略降。
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