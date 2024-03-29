代理孕母／婦團：仍有許多法規需接軌

代理孕母議題在台討論近卅年，婦女、宗教團體對於代理孕母議題相當憂心，擔心通過後女性會失去自主權，子宮會成為商品，弱勢婦女更可能成為被剝削的對象。

婦女新知基金會開拓部主任陳政隆指出，台灣社會要開放代理孕母，有許多法規需要接軌，像商業保險制度，是否有辦法在「代孕期間可能產生更高的健康、醫療風險」的情況下，依舊提供保險？讓代孕者獲得相對的保障，而當非預期事故產生時，社會、政府是否有足夠的機制接住代孕者？

陳政隆指出，各國經驗來看，確實不乏Lily一樣正向的代理孕母案例，但不少國家卻也出現不對等的關係，現在完全沒有討論代孕者保障制度的細節，僅提到有契約保障，但目前的修法版本也無法處理。

台灣女人連線秘書長陳書芳則說，代孕合法化仍有許多分歧，若真的進入立院討論，強烈要求保障代孕者的需求，過往討論都著重在委託夫妻身上，但台灣沒有相關調查研究，不知道代孕需求族群輪廓、特性，若要參採外國經驗，國情不同，醫療體系也相差甚遠。

陳書芳指出，一旦進入代孕，即使合約明列各種狀況，往往實際發生後，才知道自己其實無法接受，即使有帝王條款也不足以保障代孕者的權益。

陳書芳強調，人工生殖法「年久失修」，如今同婚合法，但女同志伴侶無法使用人工生殖，違反人權；現行對於卵子銀行規範少有著墨，若不使用卵子該如何處置等，都亟需修法保障。