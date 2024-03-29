人工生殖法 藍白推代孕合法化

「人工生殖法」草案修法可能促成立院藍白合作。推動代理孕母多年的民眾黨立委陳昭姿明確表態，支持國民黨立委陳菁徽所提出的人工生殖法草案版本，內容涵蓋單身女性、女同志伴侶適用人工生殖技術、代理孕母合法化。民進黨立委洪申翰則認為，代孕應另設專法。衛福部次長周志浩則說，力拼上半年將草案送至行政院，推動修法。

衛福部國健署昨天舉辦人工生殖法第二場公聽會。陳昭姿表示，推動代孕合法化卅年，參與無數公聽會、公民審議會議，社會早已有共識，但政府修法怠惰，一再舉辦公聽會，就是不將執行二○○四年「不禁止，但有條件開放」的修法共識。

陳昭姿表示，已和陳菁徽密切討論，完全支持她所提出的草案版本，包含單身女性、女同志伴侶使用人工生殖，傳統不孕異性戀夫妻、男男同志開放代理孕母。民眾黨團也會提出自己的版本，原針對傳統異性戀夫妻開放代理孕母，與陳菁徽討論後，對於納入男同志、女同志伴侶、單身女性都抱持開放態度。

陳菁徽昨出席公聽會則表示，準總統賴清德過去任立委、行政院長陳建仁擔任衛生署長時，皆推出修法草案，早有討論基礎，國健署應拿出態度，積極修法，衛福部長薛瑞元也承諾要將代理孕母列入草案，不要因為擔心被其他團體罵就不敢承擔，立場搖擺不定。

民進黨立委洪申翰則說，確實看到很多有需求的女性，對時間感到極大壓力，每分每秒都難捱，這是人工生殖法草案應該盡速送入立法院、通過的原因。但代理孕母議題有倫理等面向需要更細膩去界定，現在法規偏向人工生殖技術改革，期盼代孕設立專法細緻管理，許多立委也傾向分開處理，以單身女性、同性配偶優先。

周志浩則說，這次公聽會接受團體、個人報名發言，網站上表達意見也一併考慮，「我們虛心接納意見，沒有立場」，將盡速整理兩場公聽會內容，舉行專家會議，努力上半年擬出草案，盡快送入行政院。面對代孕與人工生殖法脫鉤、代孕專法等建議，周志浩表示，「我們尊重所有價值選擇」，將交由立法院決議。