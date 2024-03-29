小林紅麴案 日本再添2死

日本ＮＨＫ報導，疑服用小林製藥紅麴保健食品而亡的消費者新增兩人，合計四人死亡。國內有兩家業者曾輸入該公司紅麴原料，昨也傳出有民眾疑似吃到該款原料製成的「大醫生技紅麴膠囊」，出現急性腎衰竭需洗腎。衛福部食藥署表示，已接獲通報，該產品已預防性下架。

小林製藥昨公布又有兩人疑似因為服用該公司的紅麴保健食品導致腎病過世。大阪市廿七日命令該公司回收三種、共一百萬個產品，小林製藥今天將開記者會說明。目前除四人死亡，有一○六人住院。大阪市正在調查使用同樣紅麴原料的五十二家公司。

日本各地陸續傳出民眾服用該公司產品影響腎功能。日媒報導，一名四十五歲男性服用相關產品約兩個多月回診抽血，膽固醇確實降低，但腎功能低下被醫師告知「如八十多歲老人的腎」。

高雄陳先生說，太太因膽固醇數值過高，三、四年前開始吃大醫生技製造的「大醫生技紅麴膠囊」，去年三月前被診斷急性腎衰竭，出現腹瀉、食欲不振、畏寒等症狀，同年五月開始洗腎，現在每周要洗腎三次。日前收到保健食品公司簡訊，要求停用日本小林藥廠紅麴保健食品，驚覺這可能是太太洗腎的罪魁禍首。

食藥署副署長林金富說，廿六日接獲陳先生通報，陳妻洗腎與食用膠囊的關係需釐清。經查，「大醫生技紅麴膠囊」紅麴原料是向三合興產業公司購入並於國內製造，該產品已預防性下架。