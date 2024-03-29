幼照法漏洞 各地幼兒園出現「半個班」亂象

現行幼兒園每班通常有兩名教保服務人員，讓老師或教保員可以互相支援，不過全教總近期接獲反映，指不少縣市新增幼兒園時，會採「半個班」的人力編制，導致某些幼兒園班級僅只有一位教保服務人員，質疑「半個班」的情況恐讓幼兒照顧出現潛在風險，呼籲教育部修正「幼兒教育及照顧法，解決幼兒園「半班」的荒謬現象。

根據現行幼照法規定，三至五歲幼兒園師生比為一比十五、班級人數上限為卅人，也就是兩位教保服務人員最多可以服務卅名孩童；兩歲幼兒班級人數上限為十六人、師生比為一比八。

不過全教總表示，由於幼照法只規定師生比，沒規定每班至少有兩名教保員，導致不少縣市新增幼兒園時，竟出現「半個班級」，也就是只招收一半的幼兒人數，也僅編制一位教保員。

經全教總調查，幾乎全台各縣市，都有類似情況。全教總理事長侯俊良表示，推測應該是地方政府為了節省人事經費，不然想不到其他原因。

全教總指出，六歲以下幼兒需要隨時有教保服務人員在場，以因應各種突發狀況，若只有一個人員無法兼顧其他幼兒安全。也有教師反映，「半個班」的驚險狀況層出不窮，如有幼兒嘔吐需要消毒清潔、或者有人拉肚子不舒服或幼兒之間的紛爭，老師根本沒辦法一個人同時處理這些事。此情況在兩歲幼幼班則會更嚴重。

對此，教育部表示，將督導地方政府，請幼兒園依法規及實際招生需求編排適當人力。