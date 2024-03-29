台北醫療院所掛號費 近2成搶漲價

衛福部取消醫療院所掛號費150元上限，全台各地不少醫療院所紛紛調漲，北市「漲聲」備受關注，北市衛生局統計，今年已有4家醫院、134家診所調漲掛號費，金額多落在200至300元，還不含3月以後。醫界指出，台北區健保點值全國最低、但成本是全台最高，還造成「出走潮」，若不漲價難以生存。

北市現有37家醫院，中、西醫、牙醫等診所逾3836家，台北市醫師公會理事長洪德仁指出，北市醫療院所近14年都未調價格，直至去年1月「凍未條」，至今年3月上旬，北市調高掛號費的院所約18％，但北市逾8成仍是凍漲，希望外界「不要想得那麼嚴重」。

在北投區經營洪耳鼻喉科診所的洪德仁表示，衛福部3月取消掛號費用上限，被各界解讀成民眾看不了病，他直呼「無法承受如此沈重擔子」，醫療院所都是真心照顧民眾，有些甚至不收低收入戶、90歲以上長者一毛錢。醫病之間需要和諧、互信和體諒，不要刻意造成彼此對立。

洪德仁呼籲，各醫療院所若真的要調整掛號費，盼可優先考慮回饋到醫事人員的薪資，提升服務品質，也要讓民眾知道，也相信醫療院所不會輕易漲價，因為有更多診所保持原價，病人自由就醫，可能會跑去不漲價的院所，這是另外一種自由市場的平衡狀況。

中華民國基層醫療協會理事長林應然表示，北部地區成本是全台最高，舉凡房租、護理師與藥師等人事費用都較其他縣市高。台灣健保醫療費用給付分六區，其中台北區的健保點值全國最低、但成本最高，難以生存，尤其面臨許多醫院大幅競爭，光是北市就有10幾家醫學中心。

在信義區開診所的林應然觀察，近年信義區就有4、5家因入不敷出結束營業或轉往其他縣市發展，反觀中南部醫院比較少，通常診所的平均看診人數都比北市來得好，成本也較低，相對比較容易生存。

林應然認為，即使民眾想節省掛號費看診多拿幾天自費藥，也不會比較便宜，因為後面沒有診察費可申報。他舉例，看診拿3天份藥品需付200元，若要自費多拿3天份藥品，就要多花300元，「這樣划得來嗎？」